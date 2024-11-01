edición general
14 meneos
16 clics

Air Europa pierde 61 días una maleta y un juez condena a la aerolínea a pagar 1.500 € a la pasajera

En un vuelo Palma-Barcelona de Air Europa, una pasajera tardó dos meses en recuperar su maleta facturada y tras la negativa de la aerolínea a indemnizar a su viajera, un juez ha condenado a la compañía aérea con la máxima indemnización. En la reciente sentencia 21/2026, el Juez condena a Air Europa al pago de una indemnización de 1.500 €, más los intereses legales y las costas del procedimiento, por la pérdida y posterior entrega del equipaje de una viajera 61 días después de su vuelo.

| etiquetas: air europa , sentencias , condena , maletas , viajes
11 3 0 K 141 actualidad
10 comentarios
11 3 0 K 141 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 IsraelEstadoGenocida
Un aplauso a los abogados de Air Europa... ¿Realmente esperaban salirse con la suya?

El convenio de Montreal establece la indemnización por pérdida de equipaje en 1.288 derechos especiales de giro, que, dependiendo del tipo de cambio, equivalen a esos 1.500 €.

Por cierto, mucha suerte tuvo la pasajera si la recuperó tras 61 días. Normalmente tras 21 se da por perdida.

www.airhelp.es/convenio-montreal/
9 K 137
ahotsa #4 ahotsa
#2 No conocía lo de los Derechos especiales de giro. Curioso.
3 K 54
#5 IsraelEstadoGenocida
#4 Yo solo los conozco de eso... pero no sé ni lo que significa, ni cómo se marca su tipo de cambio.
0 K 12
#10 jorgeesc
#5 son una especie de moneda especial creada por el FMI para facilitar el cambio de monedas. No tengo claro si el cambio es fijo o cotiza, porque creo que solo la tienen los estados miembros del FMI. #2
0 K 10
#8 yosoyali
#2 Sí, en la noticia se explica, que tras 21 días , aunque el equipaje se entregue (como es este caso), la maleta se da por perdida.
0 K 9
Robus #9 Robus
#2 A los abogados les da igual, ellos cobran por pleitear, no por ganar.
0 K 12
javibaz #1 javibaz
Poco me parece.
2 K 31
#3 IsraelEstadoGenocida
#1 Si llevas en el equipaje más valor de esos 1.500 €, tienes que declararlo a la hora de hacer la facturación. Creo (no estoy muy seguro), que no tienes que pagar nada por ello, pero es el valor por el que te indemnizarían si pierden el equipaje.
0 K 12
nopolar #6 nopolar
#3 Tiene que haber algo mas, si no todo el mundo declararía valores altos por si acaso se le pierde la maleta.
1 K 15
#7 IsraelEstadoGenocida *
#6 Según la web de iberia, pagas el 5 por mil del valor declarado.
3 K 42

menéame