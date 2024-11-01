Air Europa pierde 61 días una maleta y un juez condena a la aerolínea a pagar 1.500 € a la pasajera

En un vuelo Palma-Barcelona de Air Europa, una pasajera tardó dos meses en recuperar su maleta facturada y tras la negativa de la aerolínea a indemnizar a su viajera, un juez ha condenado a la compañía aérea con la máxima indemnización. En la reciente sentencia 21/2026, el Juez condena a Air Europa al pago de una indemnización de 1.500 €, más los intereses legales y las costas del procedimiento, por la pérdida y posterior entrega del equipaje de una viajera 61 días después de su vuelo.