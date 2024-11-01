Air Europa pierde 61 días una maleta y un juez condena a la aerolínea a pagar 1.500 € a la pasajera

En un vuelo Palma-Barcelona de Air Europa, una pasajera tardó dos meses en recuperar su maleta facturada y tras la negativa de la aerolínea a indemnizar a su viajera, un juez ha condenado a la compañía aérea con la máxima indemnización. En la reciente sentencia 21/2026, el Juez condena a Air Europa al pago de una indemnización de 1.500 €, más los intereses legales y las costas del procedimiento, por la pérdida y posterior entrega del equipaje de una viajera 61 días después de su vuelo.
El convenio de Montreal establece la indemnización por pérdida de equipaje en 1.288 derechos especiales de giro, que, dependiendo del tipo de cambio, equivalen a esos 1.500 €.
Por cierto, mucha suerte tuvo la pasajera si la recuperó tras 61 días. Normalmente tras 21 se da por perdida.
