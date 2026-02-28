¿Por qué ahora? La pregunta fundamental tras la decisión de Trump de atacar con Israel a Irán

El mandatario, con ansias de grandiosidad, busca aprovechar el momento más vulnerable de Teherán pero también revertir reveses y sus propias debilidades en política nacional. Si fracasa, la guerra se prolonga y extiende o se producen y suben los muertos estadounidenses, él y los republicanos pueden pagar el precio. “No hay precedente moderno de un cambio de régimen que se logre solo desde el aire. Las bombas pueden degradar la infraestructura, debilitar capacidades, pero no producen alternativas políticas organizadas”.