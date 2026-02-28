edición general
¿Por qué ahora? La pregunta fundamental tras la decisión de Trump de atacar con Israel a Irán

El mandatario, con ansias de grandiosidad, busca aprovechar el momento más vulnerable de Teherán pero también revertir reveses y sus propias debilidades en política nacional. Si fracasa, la guerra se prolonga y extiende o se producen y suben los muertos estadounidenses, él y los republicanos pueden pagar el precio. “No hay precedente moderno de un cambio de régimen que se logre solo desde el aire. Las bombas pueden degradar la infraestructura, debilitar capacidades, pero no producen alternativas políticas organizadas”.

9 comentarios
Cantro #2 Cantro
Epstein, querido Watson
reithor #9 reithor
#2 poderes especiales durante las midterm, querido Moriarty
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Estamos por ver si el ataque a Irán no acaba con un cambio de régimen en EEUU e Israel.
autonomator #5 autonomator
Dinero para la industria energética yankie, principalmente petroleo que a fin de cuentas es el que ha colocado al mando al titere naranja.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Pensarian montar algo como en libia.
#4 pirat
Y con los brits
#7 la_gusa
Tocarle los huevos a China
Enero2025 #3 Enero2025
Ventaja electoral
#1 perica_we
maduro.
