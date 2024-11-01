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El agujero negro Cygnus X-1, a solo 7.200 años luz, expulsa chorros con la energía de 10.000 soles

El agujero negro Cygnus X-1, a solo 7.200 años luz, expulsa chorros con la energía de 10.000 soles  

Un detalle aparentemente menor en los chorros de Cygnus X-1 permitió a los astrónomos resolver una limitación histórica. La clave del estudio apareció en un detalle aparentemente secundario, los chorros de Cygnus X-1 no viajan en línea recta. El intenso viento estelar expulsado por la supergigante azul golpea continuamente esas corrientes de plasma y las desvía ligeramente. Ese pequeño “doblez” permitió a los investigadores convertir el sistema en una especie de laboratorio natural para calcular cuánta energía transportan realmente los chorros.

| etiquetas: agujero negro , cosmología , astronomía , astrofísica
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6 comentarios
5 1 0 K 47 ciencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Los chorrazos de Hyōga
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#3 bizcobollo
Un chorro de esos te coge y te destroza
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#4 diablos_maiq
Son los gases de escape del Halcón Milenario
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carlosmesan #5 carlosmesan
"Solo".
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ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#5 El límite observable del universo, el fondo cósmico de microondas, se encuentra a una distancia de aproximadamente 46.500 millones de años luz, 7200 años luz es a la vuelta de la esquina.
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