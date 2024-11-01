El agujero negro Cygnus X-1, a solo 7.200 años luz, expulsa chorros con la energía de 10.000 soles  

Un detalle aparentemente menor en los chorros de Cygnus X-1 permitió a los astrónomos resolver una limitación histórica. La clave del estudio apareció en un detalle aparentemente secundario, los chorros de Cygnus X-1 no viajan en línea recta. El intenso viento estelar expulsado por la supergigante azul golpea continuamente esas corrientes de plasma y las desvía ligeramente. Ese pequeño “doblez” permitió a los investigadores convertir el sistema en una especie de laboratorio natural para calcular cuánta energía transportan realmente los chorros.