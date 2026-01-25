El agujero de las cuentas corrientes: por cada 10.000 euros se pierden 270

A cierre de noviembre, los hogares españoles acumulaban 922.318 millones de euros en cuentas corrientes, según los datos más recientes del Banco de España. Esta cifra tocó máximos en diciembre de 2022, y después se desinfló en 2023 y 2024, para volver a repuntar en 2025. Y es que cuando sube la incertidumbre, la cuenta corriente funciona como refugio, aunque sea caro. A esto, los expertos financieros lo denominan «ahorro forzoso», y aseguran que la clave no es cuánto se ahorra, sino dónde se queda ese ahorro...