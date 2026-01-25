edición general
1 meneos
13 clics

El agujero de las cuentas corrientes: por cada 10.000 euros se pierden 270

A cierre de noviembre, los hogares españoles acumulaban 922.318 millones de euros en cuentas corrientes, según los datos más recientes del Banco de España. Esta cifra tocó máximos en diciembre de 2022, y después se desinfló en 2023 y 2024, para volver a repuntar en 2025. Y es que cuando sube la incertidumbre, la cuenta corriente funciona como refugio, aunque sea caro. A esto, los expertos financieros lo denominan «ahorro forzoso», y aseguran que la clave no es cuánto se ahorra, sino dónde se queda ese ahorro...

| etiquetas: economia , bancos , ahorros , inflación
1 0 0 K 16 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... «La cuenta corriente tiene sentido para el colchón y el día a día, pero es el dinero que menos paga: un 0,14 % de media», explica Cristina Casillas, responsable de depósitos del comparador financiero HelpMyCash. Esto significa que si el IPC cerró diciembre de 2025 en el 2,9 %, el ahorro a la vista pierde alrededor de un 2,76 % de poder adquisitivo al año. Es decir, por cada 10.000 euros, se pierden 270 euros de poder de compra.
0 K 16
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
si tú con X euros tenías un capacidad de compra de bienes y servicios de ZZZ cantidad, y ahora, mes a mes, con los mismos X euros tienes una capacidad de compra de ZZZ -T%, te estás empobreciendo sí o sí. no es que dejes de ganar, es que tu dinero vale menos y por tanto eres más pobre... pero en fin. no lo quieres entender, disfruta!
0 K 16
#2 molybdate
No se pierden, se dejarían de ganar. Que no es lo mismo
0 K 8

menéame