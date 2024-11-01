El agua más famosa de Cantabria ya no es siempre de Solares: procede de un manantial a 700 kilómetros

La histórica agua mineral de Solares se ha convertido en el centro de una creciente polémica en Cantabria tras conocerse que parte del producto que se comercializa con ese nombre ya no se embotella en la comunidad, sino a más de 700 kilómetros, en la provincia de Albacete. La denuncia ha partido de Podemos Cantabria, que acusa a la empresa de aprovechar el prestigio de la marca vinculada al municipio cántabro mientras el agua procede de otro manantial ajeno a la región.