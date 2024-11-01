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Los agricultores estadounidenses están siendo duramente golpeados por el aumento de los precios del diésel provocado por la guerra de Trump contra Irán [ENG]

Los agricultores estadounidenses están siendo duramente golpeados por el aumento de los precios del diésel provocado por la guerra de Trump contra Irán [ENG]

El aumento de los precios internacionales del petróleo está causando problemas a los consumidores estadounidenses, especialmente a los agricultores, ya que los precios de la gasolina y el diésel siguen subiendo. El diésel es esencial para muchas áreas de la producción agrícola, y el problema es especialmente importante ahora que la temporada de siembra está a punto de comenzar. Con márgenes de beneficio ajustados, los agricultores de todo el país se ven obligados a planificar cuidadosamente sus presupuestos.

| etiquetas: granjero , agricultores , irán , diesel , precios
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1 comentarios
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Han probado a echar democracia sin plomo en vez de diésel?
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menéame