Los agricultores estadounidenses están siendo duramente golpeados por el aumento de los precios del diésel provocado por la guerra de Trump contra Irán [ENG]

El aumento de los precios internacionales del petróleo está causando problemas a los consumidores estadounidenses, especialmente a los agricultores, ya que los precios de la gasolina y el diésel siguen subiendo. El diésel es esencial para muchas áreas de la producción agrícola, y el problema es especialmente importante ahora que la temporada de siembra está a punto de comenzar. Con márgenes de beneficio ajustados, los agricultores de todo el país se ven obligados a planificar cuidadosamente sus presupuestos.