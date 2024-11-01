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Agrede sexualmente a una joven en Gijón de madrugada y resulta herido en la cara y la cabeza

Agrede sexualmente a una joven en Gijón de madrugada y resulta herido en la cara y la cabeza

Los policías auxiliaron a la víctima y el atacante, de origen argelino, fue detenido. Ingresó en el hospital con lesiones, acusado de robo con violencia y agresión sexual.

| etiquetas: agresión sexual , gijón , argelino
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2 comentarios
10 3 2 K 116 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
La noticia no aclara quién abrió a este gañán la caja de las ideas.
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#2 Albarkas
#1 Fuera quien fuese, poco le ha hecho a ese tipejo.
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menéame