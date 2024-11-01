edición general
Agosto de 2025, el tercer agosto más cálido registrado a nivel mundial

Agosto de 2025, el tercer agosto más cálido registrado a nivel mundial  

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) ha publicado su último boletín climático mensual, centrado en las principales tendencias climáticas de agosto de 2025. El boletín informa de que agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie ERA5 de 16,60 °C. Esto supuso 0,49 °C por encima de la media de 1991-2020 para ese mes y 1,29 °C más cálido que la referencia preindustrial de 1850-1900. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todo va bien, no miren arriba, no miren todos los datos climáticos colapsando, ataquen al que señale el problema (a mi)
1
Feindesland #12 Feindesland
#1 ¿Se salvaron del meteorito los que miraron arriba?
:-D
0
NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue
#12 los mataron los que decían que no había que mirar :-D
0
DaniTC #2 DaniTC
Siempre ha hecho 50 grados en agosto. Menuda gilipollez.
2
#3 ombresaco
#2 y más, en Fahrenheit
0
kumo #16 kumo
O sea que ni siquiera ha sido el primero o el segundo... Pues vaya chufa!
1
#10 ombresaco
#9 merci
0
obmultimedia #4 obmultimedia
Como siga esto cuesta arriba, el verano proximo me da un infarto o muero de un golpe de calor.
Lo he pasado fatal este verano.
0
DaniTC #6 DaniTC *
#4 mi hermano es jardinero y no le reducen la jornada en épocas de calor. Y el subnormal no se protege ni nada, ni gorra. Temo realmente por su vida.
0
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 Pues tonto es que no reclama a su empresa que cumplan la ley.
Las protecciones las deben de dar la empresa.
0
DaniTC #11 DaniTC
#7 ¿Cómo va a denunciar a la empresa si es el único que no lo lleva y el jefe le ha amenazado ya con una penalización? Si el subnormal es él.
0
DaniTC #15 DaniTC
#14 yo lo he hecho. No pasa nada. Simplemente notas un aura de fuerza y simplemente caes planeando.
0
domadordeboquerones #18 domadordeboquerones
Y antes de que hubiera registros?
0
#5 Ricochet
DIOS MIO, UN VERANO QUE HACE CALOR!!!!

Habría que investigar este negocio del cambio climático.
2
#8 ombresaco
#5 Bajar un escalón <--------------> balconing
0
#9 Ricochet
#8 Muy "british".
0
DaniTC #13 DaniTC *
#5 la gravedad es mentira. Que no te engañen. Si lo deseas con todas tus ganas, puedes volar. Adelante.
0
#14 Ricochet
#13 Ojala lo intentaseis. Subir a un rascacielos y comprobar la gravedad.
0

