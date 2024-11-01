Agosto de 2025, el tercer agosto más cálido registrado a nivel mundial  

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) ha publicado su último boletín climático mensual, centrado en las principales tendencias climáticas de agosto de 2025. El boletín informa de que agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie ERA5 de 16,60 °C. Esto supuso 0,49 °C por encima de la media de 1991-2020 para ese mes y 1,29 °C más cálido que la referencia preindustrial de 1850-1900. [eng]