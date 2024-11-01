edición general
334 meneos
1346 clics
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"

Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"  

"El caso González Amador hoy se convierte en caso Ayuso porque Hacienda constata dos cosas. La primera, que González Amador empieza a ingresar cuando Ayuso llega al gobierno: salta de 300.000 euros de ingresos a 2,3 millones de euros", ha comenzado explicando el periodista, siempre con datos. "Y segundo, se desmonta la segunda tesis, la de que había sido un error contable, porque la inspección de Hacienda lo que dice es que hay un clarísimo afán de defraudar, de pagar menos, con el uso de facturas falsas"

| etiquetas: javier ruiz , ayuso , gonzález amador , corrupción , audios
157 177 3 K 637 actualidad
41 comentarios
157 177 3 K 637 actualidad
Comentarios destacados:      
Veelicus #2 Veelicus
Mañana Ana Rosa abre con esta noticia... va que no, la noticia va a ser que la ayudante de la mujer de Sanchez se llevo un boli de moncloa
24 K 238
#7 laruladelnorte
#2 Y te parecerá poca cosa. ¬¬
0 K 10
#12 Suleiman
#2 O la razón...
0 K 13
Raziel_2 #20 Raziel_2
#2 Mañana el Juez Peinado imputa al primo de Begoña Sánchez, y un par de familiares mas, y ya hay noticias para lo que queda de semana.
0 K 10
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Todos sabemos como funciona esto:
-Si fuese familia de Pedro Sánchez: investigación que pide hasta la factura de las bragas que se ha comprado esos años.
-Es familia de Ayuso: Ha sido casualidad, no hay nada que relacione causa y efecto.
15 K 169
BastardWolf #8 BastardWolf
#4 y llegado un hipotético juicio:
'no lo se'
'no me consta'
'lo hice por amor'

Y aparcao!
1 K 24
#40 osids
#8 o es demasiado burdo
0 K 10
#24 Rojosfera
#4 bueno el hermano vive en Elvas y no ha pasado por su trabajo en la diputación de Badajoz a juzgar por las declaraciones ante la jueza, nunca. Sabes por qué vive en Elvas y no en Badajoz campeón?
0 K 5
manzitor #26 manzitor
#24 Todavía crees que una cosa a cambio de otra?. Que empuren a uno y otro
0 K 12
mente_en_desarrollo #28 mente_en_desarrollo
#24 Porque puede y quiere.

Su trabajo es coordinar diferentes centros, da igual que haga una videoconferencia desde Chamberí, desde Elvas o desde Honolulú.
1 K 23
#29 Rojosfera
#28 muy socialista irte a un pueblo fronterizo del país vecino para no pagar impuestos
0 K 5
mente_en_desarrollo #30 mente_en_desarrollo
#29 Desconocía que era afiliado al partido socialista. Y aunque lo sea, no tiene cargo político (el suyo es con prueba), por lo que es irrelevante.

No obstante, no es delito. ¿Feo? Lo que quieras, pero no delito.
0 K 12
#31 Rojosfera
#30 por otro lado no sé si alguna vez has coordinado algo pero el coordinador sabe lo que coordina...
0 K 5
#41 osids
#29 es delito vivir en Portugal?
0 K 10
ElRespeto #1 ElRespeto
JO-DER CON LA JOVEN MARQUESA
7 K 66
Josecoj #33 Josecoj
#1 Marquesa no, Quironesa
0 K 8
Harkon #3 Harkon
Joder con la 7291 no solo se carga viejos se dedica a saborear a todos los subnormales que la votaron
3 K 51
meroespectador #18 meroespectador
Vamos que Ayuso nos ha estado mintiendo a la cara a todos, nunca fue un inspección salvaje y existía una trama de facturas falsas, de la cual ella era beneficiara a título lucrativo, ya que vive en un ático pagado con ese dinero.

Por otro lado y siguiendo el criterio del juez Peinado habría que imputar a Ayuso (que vive con el sospechoso), Miguel Ángel Rodríguez (que envió los correos del sospechoso a EL MUNDO) y Alfonso Serrano (que fue visto con el sospechoso en una cafetería) por posible…   » ver todo el comentario
3 K 34
#9 Eldelcable
La casualidad *voz de Ignatius*
2 K 28
MellamoMulo #25 MellamoMulo
#9 total  media
0 K 14
Andreham #5 Andreham
Está claro que el zagal, por amor, vio que su churri tenía ahora un nivel de vida muy alto y se puso las pilas. De ahí el aumento de la facturación, antes no cobraba más simplemente porque ya le iba bien.
2 K 23
#6 beltraneja
Ni defraudar saben.
1 K 23
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#6 Evidentemente que no, ya ves cómo su electorado no se siente defraudado por las 7291muertes, ni porque lo que no tiene de mezquina lo tiene de imbécil.
2 K 34
#27 beltraneja
#11 Entonces no les hace falta saber, no están motivados para que no les pillen.
0 K 7
#13 PedoCósmico
Poco nos roba para todo lo que nos salva de eta
1 K 22
Lyovin81 #15 Lyovin81
#13 De La ETA. Se de dice La ETA.
1 K 16
BastardWolf #16 BastardWolf
#13 y para lo guapa que es
Guapa!
0 K 12
Antipalancas21 #34 Antipalancas21
A esa hija de frutas no le pasara nada, la protegen todo el facherio, jueces y fiscales incluidos.
0 K 20
vicus. #19 vicus. *
La libertad afana, tanto la de El Peluca, como la loca esta, la mata viejos de Madrid, todos a trincar sin parar como si no hubiese un mañana.
0 K 20
jonolulu #14 jonolulu
El FachaPass Premium Platino se le va a quedar corto
0 K 17
MellamoMulo #23 MellamoMulo
Hacienda es ETA  media
0 K 14
Budgie #35 Budgie
Es que los izquierdosos de mierda no sabeis hacer negocios. No los entendéis.
0 K 10
berkut #21 berkut
Ayusadas
0 K 10
Lrs #17 Lrs
no lo verán en las otras teles, solamente en tve aka el nodo del perro
0 K 8
Concavenator #38 Concavenator
#17 Sobre la noticia en sí, ¿algo que decir?
0 K 8
karaskos #32 karaskos
40 gúgoles de votos más para Ayuso.
0 K 7
Tyler.Durden #10 Tyler.Durden
Pero pero pero… y Begoña? Eh, y Begoña???
0 K 7
#37 monsterboy *
No os molesteis. Este escandalo ya esta contrarrestado con los casos Begoña y hermanisimo. Los votantes complices del PP ya tienen a que agarrarse para seguir apoyando a su mafia.

Ayuso solo caera si se descubre algun asunto bochornoso, tipo robar perfumes o comerse los mocos, sus complices pueden perdonar cualquier cosa salvo bajezas de poca monta, por ahi si que no pasan.
0 K 7
#39 monsterboy
#37 Por otro lado, no dice nada que no se supiera ya y que sus fieles hayan decidido ignorar.
0 K 7
#22 darkogol
Si supiera la gente las propiedades de Cospedal, Aznar, Feijo, etc...muchos tendrian que callarse la boca.., pero aqui solo se castiga a los pobres
0 K 6
Pripo #36 Pripo
Pero no era Hacienda que le debia dinero al nene de Ayuso? Ya tuvieron la paguita de avalmadrid
0 K 6

menéame