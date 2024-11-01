Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"  

"El caso González Amador hoy se convierte en caso Ayuso porque Hacienda constata dos cosas. La primera, que González Amador empieza a ingresar cuando Ayuso llega al gobierno: salta de 300.000 euros de ingresos a 2,3 millones de euros", ha comenzado explicando el periodista, siempre con datos. "Y segundo, se desmonta la segunda tesis, la de que había sido un error contable, porque la inspección de Hacienda lo que dice es que hay un clarísimo afán de defraudar, de pagar menos, con el uso de facturas falsas"
| etiquetas: javier ruiz , ayuso , gonzález amador , corrupción , audios
-Si fuese familia de Pedro Sánchez: investigación que pide hasta la factura de las bragas que se ha comprado esos años.
-Es familia de Ayuso: Ha sido casualidad, no hay nada que relacione causa y efecto.
'no lo se'
'no me consta'
'lo hice por amor'
Y aparcao!
Su trabajo es coordinar diferentes centros, da igual que haga una videoconferencia desde Chamberí, desde Elvas o desde Honolulú.
No obstante, no es delito. ¿Feo? Lo que quieras, pero no delito.
Por otro lado y siguiendo el criterio del juez Peinado habría que imputar a Ayuso (que vive con el sospechoso), Miguel Ángel Rodríguez (que envió los correos del sospechoso a EL MUNDO) y Alfonso Serrano (que fue visto con el sospechoso en una cafetería) por posible… » ver todo el comentario
Guapa!
votantescomplices del PP ya tienen a que agarrarse para seguir apoyando a su mafia.
Ayuso solo caera si se descubre algun asunto bochornoso, tipo robar perfumes o comerse los mocos, sus complices pueden perdonar cualquier cosa salvo bajezas de poca monta, por ahi si que no pasan.