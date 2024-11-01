edición general
El juez Peinado publica una foto del presunto asesino de Charlie Kirk

En un gesto de colaboración con la justicia estadounidense, el juez Peinado ha puesto en circulación hace escasos minutos una fotografía del presunto culpable del asesinato del agitador trumpista Charlie Kirk. “Hello, I’m a spanish judge. I’ve done my own research and I’m quite sure this is the person you’re looking for. You are welcome. Respectfully, Judge Brushed”, este es el texto con el que el juez Peinado ha remitido a la embajada estadounidense, a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia estadounidense y al FBI.

14 comentarios
Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Judge Brushed xD xD {0x1f602}
Mediorco #4 Mediorco *
#3 Como el Judge Dredd pero a lo Torrente xD xD xD
#7 Eukherio
#3 Siempre le dan el plus de gracia con ese tipo de detalles.
tommyx #6 tommyx *
Estaba leyendo la parte en inglés y decía "este dudo que sepa inglés", hasta que he llegado a lo de "Judge Brushed" y aquí me han matao xD xD xD
jonolulu #1 jonolulu
Pero, pero, pero.... ¿No mató también a Manolete?
Battlestar #12 Battlestar
#1 Insinúas que Pedro le es infiel? :troll:
pepel #2 pepel
Y no ha filtrado ningún secreto. Ya lleva varias horas por mnm.
#5 fpove
Yo le pediria todas las fotos, mensajes, gps de los ultimos 10 años, nunca se sabe.
#8 Difushion
Enormes :troll:
alpoza #13 alpoza
#8 20 cm :troll:
Veelicus #11 Veelicus
brutal!!!
sieteymedio #14 sieteymedio
Lo corrupto que tiene que estar este país para que este tío pueda seguir ejerciendo.
#9 To_lo_loco
Los putos amos de este humor.

Un servidor, un esclavo,
#10 monsterboy
Jajaja, grandes.
