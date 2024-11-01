El juez Peinado publica una foto del presunto asesino de Charlie Kirk

En un gesto de colaboración con la justicia estadounidense, el juez Peinado ha puesto en circulación hace escasos minutos una fotografía del presunto culpable del asesinato del agitador trumpista Charlie Kirk. “Hello, I’m a spanish judge. I’ve done my own research and I’m quite sure this is the person you’re looking for. You are welcome. Respectfully, Judge Brushed”, este es el texto con el que el juez Peinado ha remitido a la embajada estadounidense, a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia estadounidense y al FBI.