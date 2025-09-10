Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza

La familia política de extrema derecha Patriotas por Europa (PfE) y el grupo de extrema izquierda The Left registrarán antes de esta medianoche en el Parlamento Europeo sendas mociones de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A falta del registro oficial, así lo han anunciado sus líderes tras conseguir las 72 firmas necesarias (un décimo de la Eurocámara) para su tramitación, aunque lo han hecho por motivos diferentes.