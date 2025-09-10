edición general
2 meneos
5 clics
Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza -

Las horas más bajas de Von der Leyen: se enfrentará a mociones de censura a izquierda y derecha por la “humillación” con Trump y su inacción en Gaza -

La familia política de extrema derecha Patriotas por Europa (PfE) y el grupo de extrema izquierda The Left registrarán antes de esta medianoche en el Parlamento Europeo sendas mociones de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A falta del registro oficial, así lo han anunciado sus líderes tras conseguir las 72 firmas necesarias (un décimo de la Eurocámara) para su tramitación, aunque lo han hecho por motivos diferentes.

| etiquetas: von der leyen , mociones de censura , izquierda , derecha , humillacion
2 0 0 K 26 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
#2 Hoypuedeserungrandia
Lo de esta señora, Von der Leyen, con Trump, fue de vergüenza ajena, pero para mas inri, su animadversión para con Rusia, es lo opuesto a su tibieza con Israel , una vergüenza de representante de Europa.
1 K 19
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 esta señora ha demostrado que está del todo incapacitada para ese puesto
0 K 12

menéame