AEMET: Los 2 últimos agostos han sido los más cálidos de la serie histórica

AEMET ha hecho público el balance climático de agosto de 2025: el más cálido de la serie histórica junto con el de 2024. El pasado mes fue, en conjunto, extremadamente cálido. La temperatura media sobre la España peninsular fue de 25,0 °C, valor 2,0 °C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020). Entre el 3 y 18 del pasado mes hubo una intensa y larga ola de calor, en la que las temperaturas llegaron a estar hasta 6 °C por encima de lo normal en el conjunto del país. Agosto de 2024 tuvo también una media de 25 °C.