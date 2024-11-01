edición general
AEMET: Los 2 últimos agostos han sido los más cálidos de la serie histórica

AEMET ha hecho público el balance climático de agosto de 2025: el más cálido de la serie histórica junto con el de 2024. El pasado mes fue, en conjunto, extremadamente cálido. La temperatura media sobre la España peninsular fue de 25,0 °C, valor 2,0 °C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020). Entre el 3 y 18 del pasado mes hubo una intensa y larga ola de calor, en la que las temperaturas llegaron a estar hasta 6 °C por encima de lo normal en el conjunto del país. Agosto de 2024 tuvo también una media de 25 °C.

alfon_sico #1 alfon_sico
No puede ser, a mi me han dicho que es el listo calor de siempre
albertiño12 #2 albertiño12 *
Porcentaje de días que se han superado los 37ºC en julio y agosto en Madrid por año:

(No, no es el calor de siempre)

.  media
Cehona #3 Cehona
Y el próximo a por los 45° ríete tu del Sáhara.
