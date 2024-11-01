edición general
El agónico vídeo de un vecino de Jerez: trata de cruzar a nado el Guadalete completamente desbordado por el temporal

Según ha captado el programa matinal de Canal Sur, Hoy en día, un varón de la localidad jerezana trataba de cruzar a nado el río, completamente desbordado y con una peligrosa corriente. En las imágenes se puede apreciar cómo trata de nadar contra la corriente sin éxito antes de aferrarse a una planta.

Menudo tarado. A ver si le cae una buena, porque si llegan a tener que rescatarlo, hubiera supuesto el desplazamiento de unas dotaciones que están yendo bien en otros lados.
#1 tarado? Habrá que saber el motivo primero.
#2 Te lo explican en el vídeo. Un tarado.
#6 si es así, un tarado.

#4 no he entrado a ver el vídeo porque como la mierda de página no me deja entrar sin aceptar cookies, que se jodan.

#4 edito, en modo texto se puede leer..mis disculpas.
#1 Cada uno bajo su responsabilidad que haga lo que quiera, como si se quiere suicidar. Con darle prioridad a otras intervenciones los servicios de emergencia tienen hecho.

#2 Lo dicen en el vídeo, cruzó para darle las llaves de su coche a unos vecinos para que se lo movieran y volvió a su casa, de la que no se quería ir pese a las recomendaciones de los servicios de emergencias.
Gorra con visera hacia atrás, espero que sea un agravante, aunque seguramente será un indicativo de otros atenuantes.
El gilipollas de la semana
Por qué no dejan actuar a la naturaleza??? Por dios
Si alguna vez os veis en una situación parecida, ya sea en unas inundaciones o en el mar, con una corriente fuerte, dejaros llevar por la corriente, no luchéis contra ella. Llegará un momento en que podréis agarraros a algo en el caso de las inundaciones o, en el mar, que se acabará la corriente y llegaréis a aguas más tranquilas, desde donde podréis nadar a tierra o esperar ayuda. Luchar contra la corriente lo único que puede hacer es que os canséis y os hundáis como una piedra.
#5 El problema en las inundaciones es que te trague una arqueta o te golpee algo que trae la corriente.
#5 en mar abierto puede ser, en los margenes de un rio puede haber arboles o arbustos ocultos bajo el agua que te puedan enganchar
