El agónico vídeo de un vecino de Jerez: trata de cruzar a nado el Guadalete completamente desbordado por el temporal  

Según ha captado el programa matinal de Canal Sur, Hoy en día, un varón de la localidad jerezana trataba de cruzar a nado el río, completamente desbordado y con una peligrosa corriente. En las imágenes se puede apreciar cómo trata de nadar contra la corriente sin éxito antes de aferrarse a una planta.
#4 no he entrado a ver el vídeo porque como la mierda de página no me deja entrar sin aceptar cookies, que se jodan.
#4 edito, en modo texto se puede leer..mis disculpas.
#2 Lo dicen en el vídeo, cruzó para darle las llaves de su coche a unos vecinos para que se lo movieran y volvió a su casa, de la que no se quería ir pese a las recomendaciones de los servicios de emergencias.