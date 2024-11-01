Un agente de IA diseña una CPU RISC-V completa a partir de una hoja de especificaciones de 219 palabras en tan solo 12 horas (ING)

Un agente de IA diseña una CPU RISC-V completa a partir de una hoja de especificaciones de 219 palabras en tan solo 12 horas (ING)

La startup de diseño de chips con IA, Verkor.io, afirma, en un artículo de investigación publicado en marzo, que su sistema de IA automatizada, Design Conductor, produjo de forma autónoma un núcleo de CPU RISC-V completo, tomando un documento de requisitos de 219 palabras y generando un diseño verificado y listo para el diseño en 12 horas, lo que es muchísimo más rápido que los plazos estándar de 18 a 36 meses que se observan en el diseño de chips comerciales.

| etiquetas: ia , ai , electrónica , diseño , risc-v , cpu , verkor.io
5 1 0 K 67 tecnología
#2 pcmaster
#0 Te he añadido en el titular que la noticia está en inglés.
LoboAsustado #4 LoboAsustado
Que vayan jugando , a ver si nos hacen un skynet...
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Ya, pueden diseñarlos, pero ¿pueden controlar el proceso de fabricación? Por ahora no.
