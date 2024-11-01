África afronta una crisis alimentaria mientras el conflicto con Irán interrumpe el suministro de combustibles y fertilizantes [eng]

La creciente crisis en Oriente Medio está empezando a tener repercusiones globales, y los expertos advierten de graves consecuencias en los países más pobres. Los países africanos se preparan para afrontar dificultades económicas a medida que las cadenas de suministro vitales se ven afectadas. Según la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), una parte significativa de las importaciones de fertilizantes en los países africanos llega a través del Golfo Pérsico. Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia ya están sufriendo las consecuencias...