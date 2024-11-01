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África afronta una crisis alimentaria mientras el conflicto con Irán interrumpe el suministro de combustibles y fertilizantes [eng]

África afronta una crisis alimentaria mientras el conflicto con Irán interrumpe el suministro de combustibles y fertilizantes [eng]

La creciente crisis en Oriente Medio está empezando a tener repercusiones globales, y los expertos advierten de graves consecuencias en los países más pobres. Los países africanos se preparan para afrontar dificultades económicas a medida que las cadenas de suministro vitales se ven afectadas. Según la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), una parte significativa de las importaciones de fertilizantes en los países africanos llega a través del Golfo Pérsico. Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia ya están sufriendo las consecuencias...

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , energía , información , consumo
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12 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
alehopio #1 alehopio
Etiopía se quedó sin gasolina ni diésel para repostar. Su divisa débil les impide comprar al triple de precio que hace un mes.
Será probable ver hambrunas en estos países pobres cuando se traslade a los alimentos.

xcancel.com/eris_28/status/2036282830691447038
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Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 ¿Los africanos también han atacado a Irán? ¿También son responsables de la agresión de USA e Israel?
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alehopio #4 alehopio
#2 Un bot sin humanidad.

Cuando se habla de sufrimiento humano, vienen con las consignas de la propaganda de imperios.

A otro perro con ese hueso...
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Alakrán_ #9 Alakrán_ *
#4 Para mi el que no tiene humanidad es el que defiende la estrategia de Irán de crear hambruna, miseria y muerte en todo el mundo como estrategia de defenderse de Israel y USA.
Dile a la IA que piense en ello.

El que usa IA eres tú, defiendes su uso, y vienes de acusar de BOT. Si es que el chiste se cuenta solo.
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Fumanchu #10 Fumanchu
#9 Vamos a ver quien ha atacado primero son los sionistas israiles y usanos, si los iranies tienen capacidad de frenar la economía mundial mientras son atacados evidentemente lo van a hacer, porque así a los otros dos les crecen los enanos. La guerra es una puta mierda se mire por donde se mire y quien cree guerras mereceria el destierro de cualquier sociedad asi como la repartición de todos sus bienes.
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Alakrán_ #12 Alakrán_
#10 A mi la estrategia de guerra de atacar la economía mundial para dañar a EEUU no me parece aceptable, porque te llevas por delante a mucha gente que no tienen ninguna culpa de nada de todos los rincones del planeta.
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#11 omega7767
#9 no te preocupes que en no mucho queda Iran en ruinas como Gaza y así se vuelve a abrir el estrecho.
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ehizabai #5 ehizabai
#2 Es decir, porque USA e Israel han atacado a Iran habrá hambruna en Etiopia, y la culpa es de Iran por defenderse y no de USA e Israel por atacar. o_o
Joder, colega.
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Alakrán_ #8 Alakrán_
#5 USA e Israel son responsables de la agresión y de la guerra, la decisión de cerrar un paso marítimo internacional como respuesta es responsabilidad de Irán. En todo momento defiendo que Irán se defienda, pero de Israel y USA, no del mundo entero.
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alehopio #3 alehopio
Las oleadas de inmigración que vamos a ver en los próximos meses van a ser de proporciones inimaginables.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lanzado un llamamiento de ayuda urgente a migrantes y comunidades de acogida en las rutas migratorias del Cuerno de África hacia Yemen y África Austral. Temen que los albergues en Etiopía, Kenia, Somalia y Yibuti puedan cerrar en los próximos meses y desatar una oleada incontenible.
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#6 Sigo_intentandolo *
#3 no aprendimos con Irak... ni con siria...

Nos lo vamos a comer 100% los europeos... en dos elecciones mayoría absoluta de la extrema derecha (los mismos que apoyan estas salvajadas)
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Falk #7 Falk
Lo mínimo que debería poder ofrecer un país a sus habitantes es comida, agua y techo sin depender de externos...

No entiendo cómo se llega a una situación así.

Ojo q no estoy culpando a los etiopes, que ya os veo venir...
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menéame