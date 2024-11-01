La creciente crisis en Oriente Medio está empezando a tener repercusiones globales, y los expertos advierten de graves consecuencias en los países más pobres. Los países africanos se preparan para afrontar dificultades económicas a medida que las cadenas de suministro vitales se ven afectadas. Según la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), una parte significativa de las importaciones de fertilizantes en los países africanos llega a través del Golfo Pérsico. Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia ya están sufriendo las consecuencias...
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Será probable ver hambrunas en estos países pobres cuando se traslade a los alimentos.
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Cuando se habla de sufrimiento humano, vienen con las consignas de la propaganda de imperios.
A otro perro con ese hueso...
Dile a la IA que piense en ello.
El que usa IA eres tú, defiendes su uso, y vienes de acusar de BOT. Si es que el chiste se cuenta solo.
Joder, colega.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lanzado un llamamiento de ayuda urgente a migrantes y comunidades de acogida en las rutas migratorias del Cuerno de África hacia Yemen y África Austral. Temen que los albergues en Etiopía, Kenia, Somalia y Yibuti puedan cerrar en los próximos meses y desatar una oleada incontenible.
Nos lo vamos a comer 100% los europeos... en dos elecciones mayoría absoluta de la extrema derecha (los mismos que apoyan estas salvajadas)
No entiendo cómo se llega a una situación así.
Ojo q no estoy culpando a los etiopes, que ya os veo venir...