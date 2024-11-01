edición general
África acelera el transporte público eléctrico con ensamblaje local y financiación innovadora

Las empresas de movilidad eléctrica en África han comenzado a ensamblar localmente furgonetas y taxis eléctricos, utilizando kits fabricados en China e innovadores sistemas de financiación para extender el uso del transporte público eléctrico a todo el continente. Planean instalar estaciones de carga alimentadas por energía solar para mayor fiabilidad. Los costes de carga de vehículos eléctricos promedian unos 3 $ por cada 200 kilómetros, en comparación con más de 15 $ en costes de gasolina para distancias similares.

11 comentarios
Spirito #4 Spirito *
África acelera gracias a China... no gracias a Europa que los masacró y mantuvo como esclavos durante décadas.

Espero que África prospere y las personas de piel negra nos abracen pese a todo el daño bestial que los blancos les hicimos. Yo no, los HdlgP cristianos capitalistas sobre todo.

Un abrazo, hermano, hermanos, pese a nuestro color de piel o edad, o situación económica temporal o tus ideas.
azathothruna #7 azathothruna
#4 Por lo menos en varios videos que he visto de gente de tez oscura en china, mas se sorprenden de que puedan hablar chino que otra cosa
Spirito #11 Spirito *
#7 Yo lo que sé es que hay gente de color de piel negra extraordinaria, extraordinaria y mucho más allá, personas a las que admiro y son de admirar con una valía, entereza, sabiduría, empatía, carisma extraordinarios.

Malditos aquellos que discriminaron y discriminan a personas por el color de su piel. Malditos
azathothruna #5 azathothruna
Europa se repartio africa en 1870
China los "repara" desde principios de siglo o antes, segun (Angola y china ya eran compas desde la guerra fria)
#1 Pitchford
Que se den prisa, que a saber a quien le tocará el premio después de a Cuba.
Gry #8 Gry
Cualquier noticia que hable de "África" como si fuera un único país es probablemente errónea.

Aun así, en África solo hay alrededor de 30.000 vehículos eléctricos, en comparación con millones de vehículos a gasolina y diésel, según las cifras más recientes de la Africa Mobility Alliance. El continente fabricó en total solo 1,1 millones de vehículos el año pasado, el 90% de ellos en Marruecos y Sudáfrica.
#9 Pitchford
#8 La noticia habla de iniciativas en este sentido en Nigeria y Kenia. Más les vale avanzar en esta senda eléctrica, que con el transporte basado en combustibles fósiles no les auguro mucho futuro..
Alakrán_ #2 Alakrán_
15 dolares de combustible moviendo un autobús 200km.
Muy pero que muy barata tiene sus estar la gasolina.
#3 Pitchford
#2 Hablan de furgonetas, que son muy habituales en África.
Connect #6 Connect
Àfrica es un mercado de más de 1.500 millones de personas. China quiere colocar ahí sus productos. Europa sólo buscó sacar su materias primas.
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 Bueno, muchos rojos en Europa ya decíamos en los noventa que lo correcto sería compartir y cooperar. El método chino, o sea ayudar a desarrollarse, respetarse y dejar que los africanos se gestionen ellos mismos (sea lo que sea que tengan como ideas) y beneficiarnos mutuamente de comercio, es precisamente lo que los socialistas y comunistas europeos siempre han propuesto.

Pero mandando como mandan los blancos conservadores, principalmente protestantes, eso es una utopía en Europa. Es gente que sólo entiende la economía como la entiende la Mafia: mando yo, te meto tres tiros, me quedo con todo, y tú haces lo que yo te diga. No sólo USA, sino Francia, Alemania, Holanda...
