Las empresas de movilidad eléctrica en África han comenzado a ensamblar localmente furgonetas y taxis eléctricos, utilizando kits fabricados en China e innovadores sistemas de financiación para extender el uso del transporte público eléctrico a todo el continente. Planean instalar estaciones de carga alimentadas por energía solar para mayor fiabilidad. Los costes de carga de vehículos eléctricos promedian unos 3 $ por cada 200 kilómetros, en comparación con más de 15 $ en costes de gasolina para distancias similares.
Espero que África prospere y las personas de piel negra nos abracen pese a todo el daño bestial que los blancos les hicimos. Yo no, los HdlgP cristianos capitalistas sobre todo.
Un abrazo, hermano, hermanos, pese a nuestro color de piel o edad, o situación económica temporal o tus ideas.
Malditos aquellos que discriminaron y discriminan a personas por el color de su piel. Malditos
China los "repara" desde principios de siglo o antes, segun (Angola y china ya eran compas desde la guerra fria)
Aun así, en África solo hay alrededor de 30.000 vehículos eléctricos, en comparación con millones de vehículos a gasolina y diésel, según las cifras más recientes de la Africa Mobility Alliance. El continente fabricó en total solo 1,1 millones de vehículos el año pasado, el 90% de ellos en Marruecos y Sudáfrica.
Muy pero que muy barata tiene sus estar la gasolina.
Pero mandando como mandan los blancos conservadores, principalmente protestantes, eso es una utopía en Europa. Es gente que sólo entiende la economía como la entiende la Mafia: mando yo, te meto tres tiros, me quedo con todo, y tú haces lo que yo te diga. No sólo USA, sino Francia, Alemania, Holanda...