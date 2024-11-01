África acelera el transporte público eléctrico con ensamblaje local y financiación innovadora

Las empresas de movilidad eléctrica en África han comenzado a ensamblar localmente furgonetas y taxis eléctricos, utilizando kits fabricados en China e innovadores sistemas de financiación para extender el uso del transporte público eléctrico a todo el continente. Planean instalar estaciones de carga alimentadas por energía solar para mayor fiabilidad. Los costes de carga de vehículos eléctricos promedian unos 3 $ por cada 200 kilómetros, en comparación con más de 15 $ en costes de gasolina para distancias similares.