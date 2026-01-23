·
32
meneos
32
clics
Aficionados del Levante UD exhiben banderas palestinas en protesta por el fichaje de Tay Abed y la situación en Gaza
La Peña Totil, junto a otros abonados, ha exigido una condena al genocidio en Palestina tras la incorporación del joven extremo, mostrando su rechazo a la situación actual
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
totil
,
levante
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
Maikimaik
#4
No conozco otro caso particular de un pueblo masivamente enfermo de odio, adoctrinado en él desde niño, que esté cometiendo un genocidio como estado constituído, utilizando todos los estamentos, civiles y militares para perpetrar esta barbaridad.
Sí he visto que se hace con futbolistas abiertamente nazis por ejemplo. Bien hecho que está
7
K
83
#7
D303
#4
Al nazi ucraniano Zozulya se lo explicaron clarito en Sevilla, Betis, y Madrid, Rayo Vallecano, así que sí, pasa con otros jugadores
4
K
67
#11
DonaldBlake
En vez de protestar, que dejen el estadio vacío. El bolsillo es lo único que duele.
2
K
34
#14
tul
#13
claaaaaro, como si necesitará se adivino o vidente
0
K
12
#1
ayarin
Todo el mundo busca algo que pueda insultar a su víctima. Así pues cuando alguien insulta a una mujer, las feminazis deicen que son "insultos machistas", cuando son insultos normales, ya que a todo el mundo se le trata igual.
0
K
6
#2
Maikimaik
#1
¿A qué te refieres?¿ Crees que los aficionados están insultando al jugador por pedirle que se posicione contra el genocidio que su país está llevando a cabo? ¿ o en el cuerpo de la noticia alguien ha insultado a alguien y se me pasó por alto?
7
K
97
#4
ExtremeñoOrgulloso
#2
¿Se hace también con jugadores de otras nacionalidades?
1
K
-2
#6
ayarin
#4
A cada cual se le insulta con lo que los insultadores creen que puede sentirse insultado. A un negro puede ser su raza, pero con un blanco se usará otra cosa.
0
K
6
#8
tul
#6
vale, ya sabemos que te llaman a ti
3
K
58
#13
ayarin
#8
No. No lo sabes.
0
K
6
#9
Supercinexin
#6
Las razas no existen en la Humanidad. No somos perros.
www.meneame.net/story/mucho-elon-quiera-no-hay-razas-humanas
1
K
29
#12
ayarin
#9
Entonces se usan sin existir, lo que es aún más difícil.
0
K
6
#3
ExtremeñoOrgulloso
¿Y este hombre qué responsabilidad tiene en lo que ocurre en Gaza?
1
K
-2
#10
Tkachenko
#3
no pierdas el tiempo, es un clon del astroturfer SIONAFI
1
K
37
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
