Aficionados del Levante UD exhiben banderas palestinas en protesta por el fichaje de Tay Abed y la situación en Gaza

Aficionados del Levante UD exhiben banderas palestinas en protesta por el fichaje de Tay Abed y la situación en Gaza

La Peña Totil, junto a otros abonados, ha exigido una condena al genocidio en Palestina tras la incorporación del joven extremo, mostrando su rechazo a la situación actual

14 comentarios
Maikimaik
#4 No conozco otro caso particular de un pueblo masivamente enfermo de odio, adoctrinado en él desde niño, que esté cometiendo un genocidio como estado constituído, utilizando todos los estamentos, civiles y militares para perpetrar esta barbaridad.
Sí he visto que se hace con futbolistas abiertamente nazis por ejemplo. Bien hecho que está
D303
#4 Al nazi ucraniano Zozulya se lo explicaron clarito en Sevilla, Betis, y Madrid, Rayo Vallecano, así que sí, pasa con otros jugadores
DonaldBlake
En vez de protestar, que dejen el estadio vacío. El bolsillo es lo único que duele.
tul
#13 claaaaaro, como si necesitará se adivino o vidente xD
ayarin
Todo el mundo busca algo que pueda insultar a su víctima. Así pues cuando alguien insulta a una mujer, las feminazis deicen que son "insultos machistas", cuando son insultos normales, ya que a todo el mundo se le trata igual.
Maikimaik
#1 ¿A qué te refieres?¿ Crees que los aficionados están insultando al jugador por pedirle que se posicione contra el genocidio que su país está llevando a cabo? ¿ o en el cuerpo de la noticia alguien ha insultado a alguien y se me pasó por alto?
ExtremeñoOrgulloso
#2 ¿Se hace también con jugadores de otras nacionalidades?
ayarin
#4 A cada cual se le insulta con lo que los insultadores creen que puede sentirse insultado. A un negro puede ser su raza, pero con un blanco se usará otra cosa.
tul
#6 vale, ya sabemos que te llaman a ti xD
ayarin
#8 No. No lo sabes.
Supercinexin
#6 Las razas no existen en la Humanidad. No somos perros.

ayarin
#9 Entonces se usan sin existir, lo que es aún más difícil.
ExtremeñoOrgulloso
¿Y este hombre qué responsabilidad tiene en lo que ocurre en Gaza?
Tkachenko
#3 no pierdas el tiempo, es un clon del astroturfer SIONAFI
