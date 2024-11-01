·
4
meneos
139
clics
La AEMET amplía sus avisos por lluvias y tormentas ante la dana Alice: hoy en 10 provincias y mañana en 12
El inminente temporal mediterráneo dejará lluvias localmente muy fuertes en varias comunidades en las próximas horas. La AEMET ha activado los primeros avisos naranjas del episodio.
etiquetas
aemet
españa
tiempo
dana
alice
3
1
1
K
40
actualidad
5 comentarios
#2
NPCMeneaMePersigue
Los comentarios más votados en las publicaciones habland geoingeneria y de no alarmar, porque si se sabe que es el cambio climático españa vende clima, y ya no vende, se hunde la burbuja inmobiliaria que está apunto de explotar
Esa gente es la que está detrás de la presión a mazón para no dar la alerta
1
K
29
#1
NPCMeneaMePersigue
La AEMET avisa de una DANA en Valencia y las redes se llenan de comentarios quitándole importancia
¿Quién haría esto con cientos de muertos el año pasado?
Fondos de inversión, sector turístico, especuladores que pierden si la gente se alarma
Esa gente mató cientos de personas
1
K
29
#4
adimdrive
#1
El criminal tendrá ya su reserva en el Ventorro?
0
K
17
#5
Cntrl
#1
ciudadanos que quieren que la Aemet responda cuando sus avisos resulten en el más absoluto bulo
0
K
6
#3
Tensk
Meanwhile in Galicia
0
K
11
