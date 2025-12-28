edición general
La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Valencia

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se están cumpliendo y las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia: las comarcas de la Ribera y la Safor están siendo, de momento, la más golpeadas por las precipitaciones.

eltxoa #2 eltxoa
vaya chapas!!! entre el murciano y el de arriba...!!!

#3 mancebador
xD
xD

cosmonauta #4 cosmonauta
#2 Si no existieran, habría que inventarlos :troll:

Milmariposas #5 Milmariposas
Es la profunda depresión que acaba de arramblar en el norte de Murcia. Ha sido una barbaridad. Valencianos, subid a pisos superiores y no salgáis por nada del mundo. Y no es coña del 28 de diciembre.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En redes podéis ver a los bots de israel, vox y especuladores diciendo que esto es asustar, lo cual confirma que niegan el cambio climatico para que consumas mientras te ahogas y que lo de valencia el 29 de octubre con la dana fue un asesinato, una masacre y que insisten en mas

Quieren un genocidio


