La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Valencia  

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se están cumpliendo y las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia: las comarcas de la Ribera y la Safor están siendo, de momento, la más golpeadas por las precipitaciones.