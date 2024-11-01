Advierten de posibles crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción de Bukele en El Salvador

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte de que el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde marzo de 2022 podría haber derivado en crímenes de lesa humanidad.
En el 2015 hubieron 6.656 homicidios (es un país pequeño)
En el 2025 solo 82 homicidios.
Simplemente, que se esperen a las siguientes elecciones presidenciales, vean lo que opinan los Salvadoreños y punto.
¿ Alguien lo aceptaría ?
¿ O tomaría medidas drásticas ?
1. La CIDH sí denunció la violencia de las maras
Durante años la CIDH y otras organizaciones del sistema interamericano señalaron que la población salvadoreña vivía bajo violencia extrema de pandillas como:
• Mara Salvatrucha (MS-13)
• Barrio 18
En varios informes sobre El Salvador, la CIDH documentó:
• Extorsiones masivas a comerciantes y transportistas
• Asesinatos y desapariciones
• Violencia sexual contra mujeres y niñas
• Reclutamiento forzado de menores
• Desplazamiento interno de familias que huían de las pandillas
Ahora es escandaloso.
Ahora ponte que en España hayan 53.000 homicidios anuales.
Que un repartidor cualquiera, cuando vaya de un barrio a otro tenga que pagar peaje a cada mara, a cada pandilla.
Que cada comercio tenga que pagar impuesto revolucionario a la pandilla que controla el barrio, si no te pegan dos tiros.
Que no se haga informe ni autopsia en condiciones a cada uno de los fallecidos, de tantos que hay.
Que la pandilla se lleve a tu hija y la convierta en trabajadora sexual para darle placer al resto de miembros de la pandilla.
¿ TU QUE HARIAS ?
Lo de "parezca", ¿lo dices por los tatuajes?
A ver, la situación era insostenible y parece que a los salvadoreños no les ha importado esos métodos, no te lo niego.
Alucinante la fauna que hay en MNM.
"si a eso le añades la salsa de que EE. UU. "invirtió" en el país en la industria del narcotráfico..."
Aquí ya me has dejado patidifuso.
Aunque al menos de momento tiene a Trump y el viento a favor.
La criminalidad ya había sido reducida drásticamente sin una suspensión tan bestia de los derechos fundamentales mínimos.
"O megacárceles o muertos en las calles, no hay espacio para los derechos humanos de esta gente (inocente o culpable) porque ante esta gente sólo cabe esta solución" es un eslógan propagandístico de un autoritario carismático. Y los números están ahí para demostrarlo.
Las consecuencias de esto son claras: Bukele es un criminal de lesa humanidad. Lo acepten los bukelivers o no.
El pais en general si ha ido a mejor y probablemente muchos piensen que ha merecido la pena, al menos en temas de seguridad, obviamente los inocentes y las familias de los mismos no pensaran lo mismo.