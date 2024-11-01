edición general
12 meneos
11 clics
Advierten de posibles crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción de Bukele en El Salvador

Advierten de posibles crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción de Bukele en El Salvador

Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte de que el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde marzo de 2022 podría haber derivado en crímenes de lesa humanidad.

| etiquetas: ddhh , el salvador , bukele , lesa humanidad , crímenes
11 1 1 K 106 actualidad
19 comentarios
11 1 1 K 106 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vaya, vaya ... pero si aquí los aficionados a Bukake decían que era un líder prístino que no hacía cosas malas.
4 K 69
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#6 xD xD xD xD xD como te pille en tu comentario ahora sales con la izquierda

Eres genial
4 K 57
QRK #13 QRK
#8 este notas está enfermo, comenta cada dos minutos

Cuanto le pagarán? Pq no me jodas que lo hace gratis xD xD
0 K 7
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero *
Es Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), supongo que también "pondría el grito en el cielo" cuando los ciudadanos corrientes de El Salvador eran extorsionados, ejecutados, violados, torturados ... por las maras ...

En el 2015 hubieron 6.656 homicidios (es un país pequeño)
En el 2025 solo 82 homicidios.

Simplemente, que se esperen a las siguientes elecciones presidenciales, vean lo que opinan los Salvadoreños y punto.
2 K 29
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero *
#2 Que extrapolados, por población en El Salvador y España, los 6.656 homicidios del 2015, es como si hubiese en España 53.250 homicidos en un años .

¿ Alguien lo aceptaría ?

¿ O tomaría medidas drásticas ?
0 K 11
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 pregunta a ChatGPT:

1. La CIDH sí denunció la violencia de las maras

Durante años la CIDH y otras organizaciones del sistema interamericano señalaron que la población salvadoreña vivía bajo violencia extrema de pandillas como:
 • Mara Salvatrucha (MS-13)
 • Barrio 18

En varios informes sobre El Salvador, la CIDH documentó:
 • Extorsiones masivas a comerciantes y transportistas
 • Asesinatos y desapariciones
 • Violencia sexual contra mujeres y niñas
 • Reclutamiento forzado de menores
 • Desplazamiento interno de familias que huían de las pandillas
1 K 23
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero
#5 Pero toda la izquierda con la boca callada ... que eran cosas de críos.

Ahora es escandaloso.
2 K 7
arturios #11 arturios
#6 Ante afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias, ya sabes...
1 K 15
arturios #9 arturios
#2 Si, lo ponían, la situación era insostenible, pero ¿es esta la mejor solución? ¿saltarse los DDHH cual delincuente para acabar con la delincuencia? eso si, criticar la política de Bukele te hace woke o peor, buena persona, lo que es más terrible.
2 K 31
Mauricio_Colmenero #12 Mauricio_Colmenero
#9 ¿ Dime que solución había ?
0 K 11
arturios #14 arturios
#12 Sinceramente, no lo se, pero encarcelar a toda persona que igual le parezca delincuente a un policía, me parece menos deseable que encarcelar a delincuentes por sus crímenes, llámame loco, pero me gusta el estado de derecho.
0 K 12
Mauricio_Colmenero #16 Mauricio_Colmenero
#14 Comparto tu opinión ... me gusta el estado de derecho.

Ahora ponte que en España hayan 53.000 homicidios anuales.
Que un repartidor cualquiera, cuando vaya de un barrio a otro tenga que pagar peaje a cada mara, a cada pandilla.
Que cada comercio tenga que pagar impuesto revolucionario a la pandilla que controla el barrio, si no te pegan dos tiros.
Que no se haga informe ni autopsia en condiciones a cada uno de los fallecidos, de tantos que hay.
Que la pandilla se lleve a tu hija y la convierta en trabajadora sexual para darle placer al resto de miembros de la pandilla.

¿ TU QUE HARIAS ?

Lo de "parezca", ¿lo dices por los tatuajes?
0 K 11
arturios #17 arturios
#16 Un estado fuerte y serio habría acabado con el problema, pero esto lo heredan de las guerras que promocionaba la "escuela de las américas" de la CIA, miles de niños sin padres asesinados en una guerra civil, desplazados y sin nada que perder ¿qué podría salir mal? si a eso le añades la salsa de que EE. UU. "invirtió" en el país en la industria del narcotráfico...

A ver, la situación era insostenible y parece que a los salvadoreños no les ha importado esos métodos, no te lo niego.
0 K 12
Mauricio_Colmenero #18 Mauricio_Colmenero *
#17 Vale, la culpa es de EEUU

Alucinante la fauna que hay en MNM.


"si a eso le añades la salsa de que EE. UU. "invirtió" en el país en la industria del narcotráfico..."

Aquí ya me has dejado patidifuso.
0 K 11
arturios #19 arturios
#18 Pues si, lo es, (busca un poquito de la historia de El Salvador) pero ya da igual, la situación la plantó allí la pura desesperación y estamos hablando de si la solución de Bukele, que si es una solución para ese problema, se pudiera haber abordado de otra forma, sinceramente, no lo se.
0 K 12
powernergia #3 powernergia
Está repitiendo el mismo recorrido que ya hizo Duterte, que acabó detenido.

Aunque al menos de momento tiene a Trump y el viento a favor.
1 K 27
qwertyTarantino #15 qwertyTarantino
Lógico.
La criminalidad ya había sido reducida drásticamente sin una suspensión tan bestia de los derechos fundamentales mínimos.

"O megacárceles o muertos en las calles, no hay espacio para los derechos humanos de esta gente (inocente o culpable) porque ante esta gente sólo cabe esta solución" es un eslógan propagandístico de un autoritario carismático. Y los números están ahí para demostrarlo.
Las consecuencias de esto son claras: Bukele es un criminal de lesa humanidad. Lo acepten los bukelivers o no.  media
0 K 11
hazardum #7 hazardum
Dudo que nadie piense que en todo lo que se ha hecho, no habrán pagado inocentes o no se hayan cometido torturas, excesos, etc...

El pais en general si ha ido a mejor y probablemente muchos piensen que ha merecido la pena, al menos en temas de seguridad, obviamente los inocentes y las familias de los mismos no pensaran lo mismo.
0 K 8
desfaenat #10 desfaenat
Bukele desde la teoría de Bourdieu: Anatomía de un autoritarismo consentido: youtu.be/uOd8Qs0FzXg?si=OKavkPO1Gq6TGhii
0 K 6

menéame