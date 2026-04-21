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Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem

Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem

Los adolescentes sin móvil podrán usar el teléfono de los comercios de Binissalem si precisan hacer una llamada. Esta es una de las medidas que se han dado a conocer en las reuniones informativas que la asociación Adolescencia Libre de Móviles está celebrando en centros educativos de Alaró, Consell y Binissalem con el objetivo de limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Además, la técnica educativa presentó la propuesta “Descanso Digital”, donde se anima a las familias a reducir al mínimo el uso de dispositivos y pantallas.

| etiquetas: movil , adolescentes , mallorca , redes sociales , adicción , pantallas
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4 comentarios
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Jaime131 #2 Jaime131
¿Existen los adolescentes sin móvil?
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manzitor #3 manzitor
#2 Quieren que existan y yo lo apoyo.
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#4 covacho
#2 Yo añadiría... ¿Existen adolescentes que se saben varios teléfonos de contacto memoria?
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Cuñado #1 Cuñado
Muy buena iniciativa. Si hay un rasgo que define a una sociedad civilizada es la red de protección que teje sobre los más indefensos.
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menéame