La Administración Trump propone establecer precios mínimos para el comercio global de minerales críticos

El vicepresidente JD Vance dio a conocer el planteamiento en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, organizada por el Departamento de Estado, y lo describió como una estrategia cuyo fin no es otro que estabilizar los mercados y reducir la vulnerabilidad frente a perturbaciones externas.

ipanies #1 ipanies
Comunistas!!!!!!
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 últimamente @Findeton tiene que estar más perdido que un pulpo en un garaje, entre esto y llamar a los anti aranceles y libre comercio pro China, Trump va sobrado xD
www.meneame.net/story/dira-milei-donald-trump-acuso-ser-pro-china-quie
#4 drstrangelove
No puede ser, pero la intervención estatal es mala malísima, que me lo ha dicho Lacalle.
powernergia #3 powernergia
Eso es algo que ya se ha propuesto para el mercado de petróleo.

Se necesita una gran inversión para extraer determinados recursos pero luego es el mercado el que la puede borrar del mapa en los vaivenes económicos.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 entonces el libre mercado es mentira?
#6 kenshinbh *
Por casualidad, EEUU no tendrá pocas reservas propias de esos minerales críticos, no? :roll:
