Adiós a las maniobras de aparcamiento complicadas: las cuatro ruedas de este coche giran 90 grados y hacen movimientos imposibles  

La tecnología de ruedas directrices en el eje trasero ya es conocida en la actualidad y se emplea para mejorar la maniobrabilidad durante la conducción. Sin embargo, no llega hasta el extremo que vas a ver en el vídeo publicado por Geely.



El grupo chino ha instalado en un prototipo de su SUV eléctrico EX5 un sistema de desarrollo propio, que permite girar las cuatro ruedas de forma independiente hasta los 90 grados. Las posibilidades son muy grandes gracias a esta tecnología, que se basa en el uso de motores eléctricos integrados directamente en las ruedas.



El conductor podrá mover el vehículo prácticamente a su antojo, incluso de forma remota desde un teléfono móvil cuando esta tecnología llegue a los coches de producción. Imagínate girar 180 grados en el sitio, con un radio de giro nulo, realizar una conducción omnidireccional o aparcar (o desaparcar) en espacios estrechos.