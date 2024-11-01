edición general
Adiós a las maniobras de aparcamiento complicadas: las cuatro ruedas de este coche giran 90 grados y hacen movimientos imposibles

La tecnología de ruedas directrices en el eje trasero ya es conocida en la actualidad y se emplea para mejorar la maniobrabilidad durante la conducción. Sin embargo, no llega hasta el extremo que vas a ver en el vídeo publicado por Geely.

El grupo chino ha instalado en un prototipo de su SUV eléctrico EX5 un sistema de desarrollo propio, que permite girar las cuatro ruedas de forma independiente hasta los 90 grados. Las posibilidades son muy grandes gracias a esta tecnología, que se basa en el uso de motores eléctricos integrados directamente en las ruedas.

El conductor podrá mover el vehículo prácticamente a su antojo, incluso de forma remota desde un teléfono móvil cuando esta tecnología llegue a los coches de producción. Imagínate girar 180 grados en el sitio, con un radio de giro nulo, realizar una conducción omnidireccional o aparcar (o desaparcar) en espacios estrechos.

Pertinax #1 Pertinax *
#0 Offtopic: ¿Con qué oscura magia has logrado colar esa pedazo entradilla? o_o
7 K 89
Dragstat #4 Dragstat
#1 depende del sub, en actualidad creo que es 550, en motor veo que es de 200 a 900 caracteres. El administrador de la comunidad lo establece al crearla e imagino que puede modificar el valor
2 K 47
yoma #6 yoma
#1 Como bien te ha dicho ante #4 en los sub su creador fija los caracteres de la entradilla. Por lo que veo este los tiene fijados entre (20 - 550).
1 K 29
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Lo vi, ya se lo agradecí a modo de positivo.

Esto da para maldades. Menos mal que somos buena gente.
1 K 29
yoma #8 yoma
#7 Pero es curioso porque en este envió se indica que la entradilla le quedan -340 caracteres, es decir lo debe tener sin límite para que acepte el saldo negativo.
1 K 29
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Pues, o se corrije, o mejor que no se enteren los de los holocaustos, los ayusers o los de los niños en la pobreza, o petan las pendientes con cuatro envíos.
1 K 29
yoma #10 yoma
#9 Supongo que si eso llegara a suceder, la administración tomaría alguna medida para evitarlo.
1 K 29
#5 cajadecartonmojada *
#1 Pagando subscripción premium. Hazte una y verás :troll:
3 K 37
azathothruna #2 azathothruna
A alguien ya no le sorprende que estos avances que se creian imposibles se den en un pais comunista?
Tiroteos en gringolandia, y carros mas faciles de estacionar en china.
El mundo vuelve al equilibrio que se altero gracias a colon.
0 K 16
calde #3 calde
La solución a evitar esas "complicadas maniobras" de aparcamiento ya existe, y es mucho más simple y barata: Transporte Público
0 K 11
Macadam #12 Macadam
#3 Y "doble fila"
0 K 10

