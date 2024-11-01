edición general
Adamuz, el pequeño pueblo de Sierra Morena que se volcó en la tragedia: «Llevé a una mujer 600 metros a pie para sacarla de allí»

Acostumbrados a colaborar cuando otros trenes se han averiado por la zona o el día del apagón, el trágico accidente «lo supera todo, pero aquí estamos». Adamuz apenas supera los cuatro mil habitantes y es una costilla de Sierra Morena repleta de senderos y bosques. En medio de uno de ellos, en la finca de los Conventos, una estación técnica de Alta Velocidad es la única referencia para llegar al lugar del trágico accidente ferroviario. Hasta ese punto llegó, junto a algunos vecinos, de los primeros el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno...

... cuando desde Protección Civil le dieron aviso del siniestro. «Llegué de los primeros y tuvimos que sacar de allí a muchas personas, cogí a una mujer y la llevé en brazos unos 600 metros andando porque no había otros medios posibles», narra el regidor, que se muestra orgulloso de cómo sus vecinos han respondido a la tragedia.
Joder con el "pequeño pueblo" de 4000 habitantes. Eso en Castilla y León es una cabeza de partido.
Ha empezado ya los de Bocs a recaudar donaciones para llevarselo calentito como con la Dana?
No busquemos paralelismos, que encontraremos patrones
Estos no son fachas de ultraderecha como los que se fueron a ayudar en la DANA?
Como siempre, pagamos impuestos y cuando algo pasa son los ciudadanos los que tienen que dar el cayo. Primero con el apagón, ahora con el descarrilamiento
#5 No es cierto.

Ahora bien, es lógico que los vecinos que estaban al lado lleguen con sus coches más rápido que los servicios de emergencias que luego se fueron movilizando totalmente.
#7 Claro, y los bomberos de Francia es lógico que lleguen antes que cualquier servicio de emergencias Español a la DANA
