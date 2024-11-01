Adamuz, el pequeño pueblo de Sierra Morena que se volcó en la tragedia: «Llevé a una mujer 600 metros a pie para sacarla de allí»  

Acostumbrados a colaborar cuando otros trenes se han averiado por la zona o el día del apagón, el trágico accidente «lo supera todo, pero aquí estamos». Adamuz apenas supera los cuatro mil habitantes y es una costilla de Sierra Morena repleta de senderos y bosques. En medio de uno de ellos, en la finca de los Conventos, una estación técnica de Alta Velocidad es la única referencia para llegar al lugar del trágico accidente ferroviario. Hasta ese punto llegó, junto a algunos vecinos, de los primeros el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno...