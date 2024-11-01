edición general
Acusan al duque de Marlborough, primo de Lady Di y descendiente de Churchill, de triple estrangulamiento

Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough, ha sido acusado formalmente de un triple estrangulamiento, tal y como ha informado la policía de Thames Valley. Según han dado a conocer los agentes, el aristócrata, que tiene 70 años y que fue detenido el pasado 13 de mayo de 2024, tendrá que responder ante la justicia del Tribunal de Magistrados de Oxford este mismo jueves 18 de diciembre, cuando está citado a comparecer para declarar por tres cargos de estrangulamiento.

javibaz #1 javibaz
Siendo descendiente de quien es, lo llevará en los genes.
#2 surco
#1 Sin duda, además es de dominio público que el tabaco mata :roll:
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Todos ellos, además, los habría perpetrado de manera intencional y contra la misma persona...

No sé qué pensar.
