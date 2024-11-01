Acusan al duque de Marlborough, primo de Lady Di y descendiente de Churchill, de triple estrangulamiento

Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough, ha sido acusado formalmente de un triple estrangulamiento, tal y como ha informado la policía de Thames Valley. Según han dado a conocer los agentes, el aristócrata, que tiene 70 años y que fue detenido el pasado 13 de mayo de 2024, tendrá que responder ante la justicia del Tribunal de Magistrados de Oxford este mismo jueves 18 de diciembre, cuando está citado a comparecer para declarar por tres cargos de estrangulamiento.