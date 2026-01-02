edición general
Acusan a la Diputació de "desterrar" una exposición para que no se vea un ninot crítico con Mazón

"Comenzó a instalarse en el MuVIM y se dio la orden de desmontarla poco después". Con esta afirmación, la diputada de Compromís Dolors Gimeno acusa al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, de haber "censurado" la exposición del ninots de artistas falleros dedicados a la dana. Y en concreto, por un motivo: la existencia de una figura que critica abiertamente al presidente de la Generalitat. Con la aparición de esta figura, según la denuncia que hacen, la entidad provincial optaría por mandar la muestra no a uno de sus espacios naturales...

Supercinexin
La izquierda woke, censurando y prohibiendo otra vez, como siempre. Ya no se puede expresar libremente como antaño.
1
pepel
#1 Mazón cagando, o cagao.
0
emmett_brown
Sería una pena que se difundiera esta noticia.
0
laruladelnorte
Su figura ya quedó retratada y por mucho que lo intenten no la pueden esconder.
0
Estoeslaostia
Ninot...ninot....pues no.
Es una figura con una foto del jeto del neokiller ese.
0

