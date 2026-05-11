Acusaciones de encuentros sexuales clandestinos implican a sacerdotes del norte de Portugal

La Policía Judicial de Oporto investiga una denuncia que apunta a la posible celebración de encuentros sexuales entre hombres en casas parroquiales y otros espacios del norte de Portugal, con la supuesta participación de sacerdotes de las diócesis de Oporto
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Dependiendo de las leyes en Portugal que desconozco podría ser un tema de derecho laboral o dependiendo del caso igual podríamos estar hablando de un… » ver todo el comentario
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«No cometerás actos impuros». Llama a vivir la castidad y el respeto por el cuerpo
La reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, vigente desde el 8 de diciembre de 2021 (Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei), endurece las sanciones para sacerdotes que cometan delitos contra el sexto mandamiento (sexuales), especialmente menores y vulnerables, incluyendo la expulsión del estado clerical y penas por abuso de poder
Mientras lo único que se salten sea su absurdo voto de castidad, adelante. A ver si algún día lo quitan, tendremos menos problemas de abusos a menores.