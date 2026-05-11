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Acusaciones de encuentros sexuales clandestinos implican a sacerdotes del norte de Portugal

Acusaciones de encuentros sexuales clandestinos implican a sacerdotes del norte de Portugal

La Policía Judicial de Oporto investiga una denuncia que apunta a la posible celebración de encuentros sexuales entre hombres en casas parroquiales y otros espacios del norte de Portugal, con la supuesta participación de sacerdotes de las diócesis de Oporto

| etiquetas: oporto , diocesis , orgias , sacerdotes , curas , gay , lgbti , sexo
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7 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
#2 Cualicuatrototem
Me he leído la noticia y no encuentro nada ilegal que la policía judicial debiera investigar, hombres teniendo relaciones sexuales, no dice nada de que fuesen forzadas, con menores... que yo sepa que un cura tenga relaciones sexuales no es ilegal.
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Battlestar #4 Battlestar
#2 No sé. No conozco la legislación al detalle pero por lanzar hipótesis y debatir aunque sea por aliviar el aburrimiento, a esta gente les pagan por tener un determinado perfil que incluye el celibato, y aunque consideraras que mantener el celibato fuera una clausula nula a todas luces aun estaría el tema de la imagen requerida y proyectada.
Dependiendo de las leyes en Portugal que desconozco podría ser un tema de derecho laboral o dependiendo del caso igual podríamos estar hablando de un…   » ver todo el comentario
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Cehona #5 Cehona
#2 Para la Iglesia si, está el derecho canónico
revistas.upsa.es/index.php/derechocanonico/article/view/1462

«No cometerás actos impuros». Llama a vivir la castidad y el respeto por el cuerpo
La reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, vigente desde el 8 de diciembre de 2021 (Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei), endurece las sanciones para sacerdotes que cometan delitos contra el sexto mandamiento (sexuales), especialmente menores y vulnerables, incluyendo la expulsión del estado clerical y penas por abuso de poder
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#6 Cualicuatrototem
#5 Eso sí, ¿pero eso hace que la policía judicial portuguesa realice una investigación?
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makinavaja #7 makinavaja *
#2 Según el derecho canónico sí que es ilegal...
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josde #1 josde
Nada nuevo, algunos sacerdotes católicos son así. Portugal no iba a ser menos.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Bueno, si son adultos estupendo, como si se visten de forcados y reciben así a un chulazo de 2 metros.
Mientras lo único que se salten sea su absurdo voto de castidad, adelante. A ver si algún día lo quitan, tendremos menos problemas de abusos a menores.
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menéame