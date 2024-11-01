·
2024-11-01
11
meneos
60
clics
El actor Mark Hamill se sincera 50 años después: "Star Wars era feminista sin ningún esfuerzo. Había una princesa y no era una damisela en apuros"
Hamill, que dio vida al protagonista de la trilogía original, Luke Skywalker, comentó junto a otros actores cuáles fueron sus primeras impresiones al respecto.
etiquetas
star wars
feminismo
Comentarios destacados:
#5
KLKManin
Alien es de 1979 y le da un repaso de feminismo a cualquier peli de los últimos 20 años.
3
K
39
#8
Ludovicio
#5
Si esa película la estrenan hoy (con los pelillos que le salen de las bragas a Sigourney Weaver en 4k) toda la regresía habría puesto el grito en el cielo por ser una peli Woke.
3
K
31
#9
Leon_Bocanegra
Esto está a la altura de soy feminista porque tengo hermana y madre.
2
K
32
#2
Don_Pixote
Y también era muy diversa
Había un negro en toda la Galaxia, y el mejor negro posible
Viva Lando!
2
K
26
#3
Xenófanes
#2
Había también un piloto de x-wing negro pero moría...
0
K
9
#6
Ludovicio
#2
#3
No sabéis cuántos stormtrooper eran negros
4
K
45
#1
Pontecorvo
*
Mark Hamill en realidad es un tío muy, pero que muy lamentable y muy feminista tampoco creo que sea.
web.archive.org/web/20161121223234/https://www.xojane.com/it-happened-
1
K
24
#14
Meinhard
#1
A parte de sionista.
0
K
16
#15
Chinchorro
Después te enteras de lo que pasó entre Harrison Ford y Carrie Fisher en el rodaje de la trilogía y.. en fin.
"Hasta el día de la fiesta del 32 aniversario de George Lucas. Si en 'Star Wars' Luke, Han Solo y Leia discutían si la estaban rescatando de la Estrella de la Muerte o si era ella quien los estaba salvando a ellos, en la vida real también todo empezó con un rescate. Varios miembros del equipo emborracharon a conciencia a Fisher (que vivía envuelta en nubes de marihuana pero no
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#12
Fantasma_Opera
Bueno, teniendo en cuenta que los stormtroopers eran torpones con ganas, tampoco es que hiciera falta mucho mérito para sobrevivir.
0
K
9
#4
ostiayajoder
La q era una pasada era Indiana Jones y el Arca Perdida:
Salia la tia en un concurso (q ganaba) de clavarse vodkas y, a partir de ahi solo sabia gritar.
0
K
9
#13
Kleshk
#4
Yo desde que en el capítulo de The Big Bang Theory, la Amy le dice a Sheldon que Indiana no pinta nada en la peli...
...como que no puedo ver igual la peli
0
K
11
#7
wictor69
La princesa era el único personaje femenino de toda la trilogía, una mierda feminista
0
K
7
#10
tpm1
#7
Tenías la cosa aquella que cantaba en la cantina, la tía de Luke, la líder de la alianza rebelde, esclavas de Jabba,...
0
K
10
#11
Don_Pixote
#7
are you talking to me?
0
K
7
