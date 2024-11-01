edición general
El actor Mark Hamill se sincera 50 años después: "Star Wars era feminista sin ningún esfuerzo. Había una princesa y no era una damisela en apuros"

Hamill, que dio vida al protagonista de la trilogía original, Luke Skywalker, comentó junto a otros actores cuáles fueron sus primeras impresiones al respecto.

KLKManin #5 KLKManin
Alien es de 1979 y le da un repaso de feminismo a cualquier peli de los últimos 20 años.
Ludovicio #8 Ludovicio
#5 Si esa película la estrenan hoy (con los pelillos que le salen de las bragas a Sigourney Weaver en 4k) toda la regresía habría puesto el grito en el cielo por ser una peli Woke.
#9 Leon_Bocanegra
Esto está a la altura de soy feminista porque tengo hermana y madre.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Y también era muy diversa
Había un negro en toda la Galaxia, y el mejor negro posible

Viva Lando!
Xenófanes #3 Xenófanes
#2 Había también un piloto de x-wing negro pero moría... :-D
Ludovicio #6 Ludovicio
#2 #3 No sabéis cuántos stormtrooper eran negros :troll:
Pontecorvo #1 Pontecorvo *
Mark Hamill en realidad es un tío muy, pero que muy lamentable y muy feminista tampoco creo que sea.

web.archive.org/web/20161121223234/https://www.xojane.com/it-happened-
#14 Meinhard
#1 A parte de sionista.
Chinchorro #15 Chinchorro
Después te enteras de lo que pasó entre Harrison Ford y Carrie Fisher en el rodaje de la trilogía y.. en fin.

"Hasta el día de la fiesta del 32 aniversario de George Lucas. Si en 'Star Wars' Luke, Han Solo y Leia discutían si la estaban rescatando de la Estrella de la Muerte o si era ella quien los estaba salvando a ellos, en la vida real también todo empezó con un rescate. Varios miembros del equipo emborracharon a conciencia a Fisher (que vivía envuelta en nubes de marihuana pero no

…   » ver todo el comentario
Fantasma_Opera #12 Fantasma_Opera
Bueno, teniendo en cuenta que los stormtroopers eran torpones con ganas, tampoco es que hiciera falta mucho mérito para sobrevivir.
ostiayajoder #4 ostiayajoder
La q era una pasada era Indiana Jones y el Arca Perdida:

Salia la tia en un concurso (q ganaba) de clavarse vodkas y, a partir de ahi solo sabia gritar.
Kleshk #13 Kleshk
#4 Yo desde que en el capítulo de The Big Bang Theory, la Amy le dice a Sheldon que Indiana no pinta nada en la peli...

...como que no puedo ver igual la peli
#7 wictor69
La princesa era el único personaje femenino de toda la trilogía, una mierda feminista
#10 tpm1
#7 Tenías la cosa aquella que cantaba en la cantina, la tía de Luke, la líder de la alianza rebelde, esclavas de Jabba,...
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#7 are you talking to me?  media
