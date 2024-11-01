El acto de Rufián y Montero para unir a la izquierda provoca 15 nuevas divisiones en la izquierda

Las izquierdas españolas ya suman un total de 140 facciones después del último intento por aunar a todas las fuerzas en una confluencia. El acto de Gabriel Rufián e Irene Montero de esta semana, donde ambos han coincidido en que hay que hacer “borrón y cuenta nueva” a fin de agrupar unir a toda la izquierda alternativa. Las 300 personas, entre estudiantes y activistas, que asistieron al acto salieron del auditorio con diversas opiniones. “Borrón sí, pero cuenta nueva, ni hablar”, decía Isabel.