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El acto de Rufián y Montero para unir a la izquierda provoca 15 nuevas divisiones en la izquierda

El acto de Rufián y Montero para unir a la izquierda provoca 15 nuevas divisiones en la izquierda

Las izquierdas españolas ya suman un total de 140 facciones después del último intento por aunar a todas las fuerzas en una confluencia. El acto de Gabriel Rufián e Irene Montero de esta semana, donde ambos han coincidido en que hay que hacer “borrón y cuenta nueva” a fin de agrupar unir a toda la izquierda alternativa. Las 300 personas, entre estudiantes y activistas, que asistieron al acto salieron del auditorio con diversas opiniones. “Borrón sí, pero cuenta nueva, ni hablar”, decía Isabel.

| etiquetas: rufian , montero , izquierda , union , divisiones , frente popular judea
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6 comentarios
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Harkon #3 Harkon *
Pues no va desencaminada la cosa, está Emilio Delgado apoyando la candidatura de Adelante Andalucía mientras Mónica García apoya a la de IU y Sumar en Andalucía y port otro lado la apoya pero dicer que no la la va repetir en Madrid. Debe ser "unida fluida" como lo del "género fluido" que es según interese y quien la diga.

No se aclaran ni ellos xD
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yende #5 yende
DISIDENTES!!!
Me cagon su puta jeta y sus ansias de sillón. Poneros de acuerdo en los 5 puntos principales y a muerte a por ellos.
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asola33 #6 asola33
#5 los 5 puntos principales son los 5 primeros puestos de la lista.
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magnifiqus #2 magnifiqus
Aplicando aquello de "divide y vencerás" xD
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Io76 #4 Io76
Es más fácil ponerse de acuerdo cuando los partidos tienen el mismo objetivo: privatizar lo público, y robar a manos llenas.
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menéame