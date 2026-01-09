Activistas de Acción Palestina, al borde de la muerte, mantienen la huelga de hambre

Al borde de la muerte, Heba Muraisi y Kamran Ahmed, activistas británicos de Acción Palestina, se muestran decididos a mantener su huelga de hambre en prisión. Tras 67 y 60 días, presentan un notable deterioro físico en la mayor huelga de hambre desde la de los presos republicanos irlandeses.
| etiquetas: activistas , acción palestina , huelga de hambre , prisión , muerte
A partir de ahí, este tipo de acciones son muy potentes. Están mostrando una posición inquebrantable y con ello le mandan un mensaje al gobierno represivo "esto no os va a resultar fácil, no capitulamos. Tenéis en frente a un movimiento determinado cuyos integrantes están dispuestos a poner sus valores por delante de su propia vida. Hasta donde queréis llegar? Habéis calculado bien?"
Busca llamar a la reflexión pública, a la conciencia, al cambio pacífico aun a riesgo evidente de sus vidas.
Yo entiendo esa postura valiente frente a una selva de canallas que depredan al Pueblo, y que les da igual si mueren o no.
Los respeto profundamente, aunque mi activismo sería más bien de lucha como el Ché.