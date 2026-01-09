edición general
Activistas de Acción Palestina, al borde de la muerte, mantienen la huelga de hambre

Activistas de Acción Palestina, al borde de la muerte, mantienen la huelga de hambre

Al borde de la muerte, Heba Muraisi y Kamran Ahmed, activistas británicos de Acción Palestina, se muestran decididos a mantener su huelga de hambre en prisión. Tras 67 y 60 días, presentan un notable deterioro físico en la mayor huelga de hambre desde la de los presos republicanos irlandeses.

#1 ClaraBernardo
El grupo de presos de Palestine Action se encuentra recluidos en varias cárceles por su presunta participación en allanamientos en la filial británica de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol y en una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Oxfordshire. Demandan su puesta en libertad bajo fianza, el derecho a un juicio justo y la reversión de la ilegalización de Acción Palestina
vicvic #2 vicvic
Nunca he entendido las huelgas de hambre, independientemente de que tengan o no razón no me parece forma de conseguir nada y tu captor puede dormir tranquilo si el daño te lo inflinges tu mismo.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 Buscan salir en medios y generar un escándalo social que fuerce a los que mandan a hacer algo.
#4 XXguiriXX
#2 En este caso, no tiene ningún sentido. Los soldados del IDF matan inocentes impunemente, y la comunidad internacional no dice nada, menos van a importarles unos cuantos que deciden morir de hambre.
asola33 #5 asola33
#2 Último recurso. (O único.)
security_incident #6 security_incident *
#2 En primer lugar, hay gente que tiene valores que valen más que su propia vida.

A partir de ahí, este tipo de acciones son muy potentes. Están mostrando una posición inquebrantable y con ello le mandan un mensaje al gobierno represivo "esto no os va a resultar fácil, no capitulamos. Tenéis en frente a un movimiento determinado cuyos integrantes están dispuestos a poner sus valores por delante de su propia vida. Hasta donde queréis llegar? Habéis calculado bien?"

Y por otro lado la…
Spirito #7 Spirito
#2 Una especie de "desobediencia civil" que aboga, creo que desde la espiritualidad, por cambiar las cosas sin violencia alguna.

Busca llamar a la reflexión pública, a la conciencia, al cambio pacífico aun a riesgo evidente de sus vidas.

Yo entiendo esa postura valiente frente a una selva de canallas que depredan al Pueblo, y que les da igual si mueren o no.

Los respeto profundamente, aunque mi activismo sería más bien de lucha como el Ché.
