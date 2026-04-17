Activista británica intentó rescatar dos langostas de acuario y devolverlas al mar: las mató a ambas

Una ecoactivista británica causó la muerte de dos langostas que estaban en un restaurante de mariscos y pescados en la ciudad de Weymouth, al sur del Reino Unido y a orillas del Canal de la Mancha. El hecho ocurrió el pasado 10 de abril, cuando Emma Smart irrumpió en el restaurante The Catch at the Old Fish Market, desde donde sacó una de las langostas que estaban en un estanque al ingreso del local, empujando y sacándose de encima a trabajadores que intentaron detenerla.
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www.youtube.com/watch?v=Ab9X0SuvrYo
La otra langosta se podría morir por otras cosas....como una infección al meter agentes externos al agua, yo que sé o simplemente es una dramatización del periodista.