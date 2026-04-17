edición general
6 meneos
120 clics

Activista británica intentó rescatar dos langostas de acuario y devolverlas al mar: las mató a ambas

Una ecoactivista británica causó la muerte de dos langostas que estaban en un restaurante de mariscos y pescados en la ciudad de Weymouth, al sur del Reino Unido y a orillas del Canal de la Mancha. El hecho ocurrió el pasado 10 de abril, cuando Emma Smart irrumpió en el restaurante The Catch at the Old Fish Market, desde donde sacó una de las langostas que estaban en un estanque al ingreso del local, empujando y sacándose de encima a trabajadores que intentaron detenerla.

| etiquetas: activista , britanica , mató , langostas
5 1 5 K 28 actualidad
9 comentarios
5 1 5 K 28 actualidad
#2 Sacapuntas
Habrá que emitir una orden de alejamiento del marisco vivo.
2 K 43
#3 Albarkas
#2 Y del enlatado
0 K 18
EGraf #6 EGraf
#1 pensé que ibas a enlazar ese otro video:
www.youtube.com/watch?v=Ab9X0SuvrYo
0 K 9
DaniTC #4 DaniTC
Tenacitas {0x1f622} {0x1f625}
0 K 10
#7 fasta
Les debe parecer mal a los que les parece bien que iban a ser cocinadas vivas...
0 K 10
#5 silzul
Lo peor es que pone que la activista es "bióloga marina" de formación :wall: :clap: :clap: Y no saber que los animales deben ser aclimatados en temperatura, salinidad y oxígeno.... Es para matarla.
0 K 8
#8 Cuchifrito
#5 ¿Y lo de que la otra langosta murió minutos después de pena también te lo tragas?
0 K 11
#9 silzul
#8 Yo no he dicho que de credibilidad a toda la noticia.... Pero, a la parte de que una activista animalista entre como loca, se lleve a la langosta a la fuerza y la lance al mar para que no se la quiten, y por el camino se muera por el shock al lanzarla al mar es bastante verosímil. Y más cuando coges un crustáceo que está aclimatado a 20°C y una salinidad de X gramos/l y lo mandes al mar a 10°C con distinta salinidad.

La otra langosta se podría morir por otras cosas....como una infección al meter agentes externos al agua, yo que sé o simplemente es una dramatización del periodista.
0 K 8

menéame