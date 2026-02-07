Acoso sexual de izquierdas y de derechas

Ahora que la Comunidad de Madrid ha divulgado los datos privados de una exconcejal de Móstoles que denunció a su alcalde por acoso sexual, suponemos que el Tribunal Supremo irá corriendo a condenar a Isabel Díaz Ayuso o a algún responsable de altura, como hizo con el Fiscal General del Estado por difundir los datos personales del novio de la presidenta madrileña. ¿Manos Limpias y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han puesto ya la denuncia por revelación de secretos y no me he enterado? Seguro que se me ha escapado la noticia...