Acoso sexual de izquierdas y de derechas

Acoso sexual de izquierdas y de derechas

Ahora que la Comunidad de Madrid ha divulgado los datos privados de una exconcejal de Móstoles que denunció a su alcalde por acoso sexual, suponemos que el Tribunal Supremo irá corriendo a condenar a Isabel Díaz Ayuso o a algún responsable de altura, como hizo con el Fiscal General del Estado por difundir los datos personales del novio de la presidenta madrileña. ¿Manos Limpias y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han puesto ya la denuncia por revelación de secretos y no me he enterado? Seguro que se me ha escapado la noticia...

etiquetas: acoso sexual , derechas , izquierdas
comentarios
OdaAl
#1 Era cuestión de tiempo que le explotará en el PP un caso de acoso sexual. Y que todo lo que dijeron, todas las dimisiones que exigieron con los abusos sexuales en el PSOE, se les volvieran en su contra.
hormiga_cartonera
Según jurisprudencia, Ayuso ya debería estar desfilando a tomar por saco porque "ha sido ella o alguien de su entorno inmediato del que ella es máxima responsable".

Por supuesto, la judicatura de golpistas tiene escalas de varas de medir al igual que los del ICE escalas de colores para detener.
Top_Banana
#2 Ha sido Miguel Ángel Rodríguez. Así que efectivamente, Ayuso debe ser condenada.

Supongo que hoy mismo van al Ático a por todos sus dispositivos
Otrebla8002
Estoy esperando oir a MAR decir a ver quién va pa'alante en este caso.
O será tan cobarde que mentira?
