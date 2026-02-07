Acoso sexual de izquierdas y de derechas

Ahora que la Comunidad de Madrid ha divulgado los datos privados de una exconcejal de Móstoles que denunció a su alcalde por acoso sexual, suponemos que el Tribunal Supremo irá corriendo a condenar a Isabel Díaz Ayuso o a algún responsable de altura, como hizo con el Fiscal General del Estado por difundir los datos personales del novio de la presidenta madrileña. ¿Manos Limpias y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han puesto ya la denuncia por revelación de secretos y no me he enterado? Seguro que se me ha escapado la noticia...
| etiquetas: acoso sexual , derechas , izquierdas
smry.ai/es/proxy?url=https://elpais.com/opinion/2026-02-07/acoso-sexua
Por supuesto, la judicatura de golpistas tiene escalas de varas de medir al igual que los del ICE escalas de colores para detener.
Supongo que hoy mismo van al Ático a por todos sus dispositivos
O será tan cobarde que mentira?