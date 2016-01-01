Se acerca una crisis como la de 2008 [ENG]

MAGA esta ayudando a desestabilizar el sistema financiero mundial en dos frentes. Por un lado existe un esfuerzo continuo por parte de la administración Trump para debilitar drásticamente la supervisión bancaria. Por otro se está actuando para promover un uso más amplio de las criptomonedas, más concretamente las conocidas como stablecoins.
| etiquetas: economía , crisis
www.motherjones.com/kevin-drum/2016/01/factoid-day-imf-0-200-predictin
- Respecto a las criptomonedas, yo añadiría que muchas empresas americanas que cotizan en bolsa, sin importar su rama de negocio (farmacéuticas, químicas, medicina..), para conseguir una mayor rentabilidad en bolsa se han dedicado a invertir parte de sus beneficios en compra de bitcoins o cualquiera de sus sucedáneos, ya que en época de fiebre bursátil, las criptomedas les permitía mostrar una cuenta de resultados mas abultada.
Ahora que el momento… » ver todo el comentario
Como quiera que sea, sin atender ya las soflamas de EEUU e Inglaterra, del nefasto, decadente y criminal mundo anglosajón, debemos mantenernos unidos en la UE... o nos van a destrozar tanto EEUU como Inglaterra.
Se acerca una crisis, sí.