Se acerca una crisis como la de 2008 [ENG]

Se acerca una crisis como la de 2008 [ENG]

MAGA esta ayudando a desestabilizar el sistema financiero mundial en dos frentes. Por un lado existe un esfuerzo continuo por parte de la administración Trump para debilitar drásticamente la supervisión bancaria. Por otro se está actuando para promover un uso más amplio de las criptomonedas, más concretamente las conocidas como stablecoins.

sorrillo
PabloPani
Por completar un poco lo que comenta Krugman:

- Respecto a las criptomonedas, yo añadiría que muchas empresas americanas que cotizan en bolsa, sin importar su rama de negocio (farmacéuticas, químicas, medicina..), para conseguir una mayor rentabilidad en bolsa se han dedicado a invertir parte de sus beneficios en compra de bitcoins o cualquiera de sus sucedáneos, ya que en época de fiebre bursátil, las criptomedas les permitía mostrar una cuenta de resultados mas abultada.
doramono
España va como un cohete, y el que no lo vea es de ultraderecha.
Perrota
Siempre se acerca, y se aleja.
Spirito
Se acerca la inevitable disolución de OTAN, por dañina, y ya veremos a ver si la disolución trágica, porque creo que sería muy trágica y perjudicial para los europeos, de la UE.

Como quiera que sea, sin atender ya las soflamas de EEUU e Inglaterra, del nefasto, decadente y criminal mundo anglosajón, debemos mantenernos unidos en la UE... o nos van a destrozar tanto EEUU como Inglaterra.

Se acerca una crisis, sí.
DayOfTheTentacle
Otra vez
yukatan
perfecto, bajara la vivienda y me compraré 3
