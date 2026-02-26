edición general
Las acciones de Block suben hasta un 24% mientras la empresa reduce su plantilla a casi la mitad

Block anunció el jueves el despido de más de 4.000 empleados, aproximadamente la mitad de su plantilla. La directora financiera de Block, Amrita Ahuja, afirmó que los recortes de personal posicionarán a la empresa "para nuestra próxima fase de crecimiento a largo plazo". "Decidimos cambiar nuestra forma de operar en un momento en que nuestro negocio se está acelerando y vemos la oportunidad de avanzar más rápido con equipos más pequeños y altamente talentosos que utilizan IA para automatizar más trabajo", escribió Ahuja.

meroespectador #1 meroespectador
Espero que estos hijos de puta tengan mal final.
#3 tpm1
#1 El problema que se viene es que si ellos no despiden personal serán sus rivales los que lo hagan. Y explícale a un directivo que ellos no van a hacer lo que sus rivales.
#5 endy
Y decían que Jack Dorsey era el bueno
elgranpilaf #4 elgranpilaf
A ver si te vas al paro tú también en poco tiempo pedazo de mierda seca
Rudolf_Rocker #6 Rudolf_Rocker
Creo que el hype se está comiendo a los personajes. Aunque me sorprende que una empresa como Block tuviera en plantilla 10.000 empleados la verdad.
millanin #2 millanin
Tendrían que haber despedido al 98% de la plantilla. Así seguro que las acciones hubieran subido el doble.
