Las acciones de Block suben hasta un 24% mientras la empresa reduce su plantilla a casi la mitad

Block anunció el jueves el despido de más de 4.000 empleados, aproximadamente la mitad de su plantilla. La directora financiera de Block, Amrita Ahuja, afirmó que los recortes de personal posicionarán a la empresa "para nuestra próxima fase de crecimiento a largo plazo". "Decidimos cambiar nuestra forma de operar en un momento en que nuestro negocio se está acelerando y vemos la oportunidad de avanzar más rápido con equipos más pequeños y altamente talentosos que utilizan IA para automatizar más trabajo", escribió Ahuja.