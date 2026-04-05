El accidente de tren de Villaverde (1957): la tragedia silenciada del Madrid franquista

Aún era de noche en Madrid cuando, el 4 de agosto de 1957, el silencio de la periferia sur se rompió con un estruendo brutal. En las inmediaciones de Villaverde, junto al puente de Orcasitas, dos trenes chocaron con una violencia devastadora. En cuestión de segundos, lo que debía ser un trayecto rutinario se convirtió en una escena de caos, humo y metal retorcido. Uno de los convoyes transportaba a decenas de soldados que regresaban a la capital tras unas maniobras militares. Muchos dormían en vagones antiguos, en su mayoría de madera (...)