Accidente Adamuz: Prefiero esta gestión a la del Yak-42

Prefiero esperarme unas horas, días o unas semanas, pero conocer la verdad, para exigir después responsabilidades, no solo penales sino políticas, a las mentiras, por ejemplo, que llevaron al gobierno de Aznar y Trillo a reírse de las víctimas y hasta del propio ejército español en aquella macabra gestión del accidente del Yak-42. ¿Saben cual fue el castigo del partido popular a Federico Trillo por aquel vergonzoso episodio? Nombrarlo embajador en Reino Unido.
| etiquetas: adamuz , trillo , psoe , pp , yak-42
No soportan que en esta tragedia no sean ellos los que controlen el relato
No hay y tu más. Hay quien hace una gestión democrática y transparente de los accidentes y desgracias y hay quien no la hace. No hay más o menos. Hay se hace o no se hace. Y hay uno que no lo hace. Nunca. Jamás. Y hay quien si lo hace. Siempre.
