Accidente Adamuz: Prefiero esta gestión a la del Yak-42

Accidente Adamuz: Prefiero esta gestión a la del Yak-42

Prefiero esperarme unas horas, días o unas semanas, pero conocer la verdad, para exigir después responsabilidades, no solo penales sino políticas, a las mentiras, por ejemplo, que llevaron al gobierno de Aznar y Trillo a reírse de las víctimas y hasta del propio ejército español en aquella macabra gestión del accidente del Yak-42. ¿Saben cual fue el castigo del partido popular a Federico Trillo por aquel vergonzoso episodio? Nombrarlo embajador en Reino Unido.

Comentarios destacados:    
#2 ExtremeñoOrgulloso
Estan desesperados .
No soportan que en esta tragedia no sean ellos los que controlen el relato
sotillo #5 sotillo
#2 Ni para esto les da por que nunca tienen relato, tienen a los medios que subvencionan para montar un circo de bulos y acusaciones donde no quede resquicio para la verdad
devil-bao #7 devil-bao
La mejor gestión sería que no hubiera ocurrido.
Pontecorvo #8 Pontecorvo *
Decir "prefiero esto a lo del Yak 42" cuando hay manifestaciones programadas de los propios maquinistas que temen por su integridad (como una de las víctimas que trabajaban en el Alvia) es jodidamente lamentable. Así funciona la mente del meneante medio, como un juego de suma cero. Criticar al gobierno significa alabar a Trillo y ya puestos, también a Mazón y la política de Aznar con Irak.
#9 antonioturpin
Claro que vas a esperar, Hasta que las ranas críen pelo, la gente esté a otra cosa y le echen la culpa a un Npc o a un muerto.
#1 guillersk
Vaya por dios, otro "y tú más" de los habituales
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#1 Yo lo veo más bien en plan de "Está el PP como para dar lecciones en gestión de tragedias" y si solo fuera el Yak42, pero es que está el Prestige, están las residencias madrileñas, está el metro de Valencia, está el 11M, está el metro de San Fernando, el tren de Angrois, la dana de Valencia...Y todas esas gestiones siempre están cortadas por el mismo patrón; nadie del partido paga las responsabilidades, se va con honores, hay una absoluta oscuridad informativa y en vez de arreglar el asunto y consolar a las víctimas, consiguen enfangarlo todo y convertir a las víctimas en enemigos hasta insultarlas de manera pública. Así que un poco de por favor.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Cabe recordar lo que hicieron con la diputada del PP Teresa Gómez-Limón sus propios compañeros de partido: "Salvador Victoria y Rafael Catalá me llamaron tras el accidente para presionarme"

www.elconfidencial.com/espana/2014-07-20/salvador-victoria-y-rafael-ca
sotillo #4 sotillo
#1 No, otro no, esta es la firma del pp en todas y cada de sus actuaciones, di una sola donde no fueran un puto desastre y se rieran de los españoles
Priorat #11 Priorat
#1 No lo has leído, ¿verdad?

No hay y tu más. Hay quien hace una gestión democrática y transparente de los accidentes y desgracias y hay quien no la hace. No hay más o menos. Hay se hace o no se hace. Y hay uno que no lo hace. Nunca. Jamás. Y hay quien si lo hace. Siempre.
#10 Alves *
Yo valoro la gestión del ministro en cuanto a transparencia y comunicación, no hay duda que ha sido de 10 y espero que todos, de cualquier partido, hayan tomado nota. Lo que no quita para que haya que seguir hurgando.

cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/investigacion-busca-determinar-si-v
Pontecorvo #12 Pontecorvo *
#10 Supongo que serás de esos que piensan que es puritita casualidad que hace una semana las vías estaban fenomenales pero ahora ya no.

theobjective.com/economia/transporte/2026-01-24/rodalies-suspende-serv
#13 Alves
#12 Creo que he mencionado claramente lo que alabo, la gestión de la crisis en relación a la comunicación y la transparencia. Nunca se ha tenido acceso inmediato a los informes provisionales de la investigación, nunca se han contestado todas las preguntas que la gente hace en redes y digo todas, en una rueda de prensa.
Cabre13 #14 Cabre13
#12 Yo supongo que es casualidad que tú pasases meses sin escribir ni un puto comentario en relación a la DANA de Valencia pero en cambio esta semana estás en campaña permanente.
