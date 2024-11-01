Acceder a una vivienda dejará de ser una quimera: Europa lanza un plan para abaratar la vivienda con más fondos y cambios que apuntan a los pisos turísticos

La Comisión Europea presenta su primera hoja de ruta para ampliar la oferta de vivienda y aliviar la presión del alquiler. Habrá más inversión y una propuesta para la corta estancia, pero sin imponer controles de precios. El objetivo es facilitar el acceso a una casa a trabajadores, jóvenes y personas sin hogar, y poner más vivienda en circulación.
| etiquetas: acceso , vivienda , europa , quimera
Me dijo que la normativa, mas pronto que tarde, va a ser de balance negativo con estos pisos turísticos porque la goma esta muy tensa y a punto de romperse.
Que sea cuanto antes ... yo `puedo decir con orgullo que tengo tres alquilados desde hace mas de un lustro a precios "del pueblo". No se me ha ido la cabeza y cada día necesito menos.