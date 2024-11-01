Acceder a una vivienda dejará de ser una quimera: Europa lanza un plan para abaratar la vivienda con más fondos y cambios que apuntan a los pisos turísticos

La Comisión Europea presenta su primera hoja de ruta para ampliar la oferta de vivienda y aliviar la presión del alquiler. Habrá más inversión y una propuesta para la corta estancia, pero sin imponer controles de precios. El objetivo es facilitar el acceso a una casa a trabajadores, jóvenes y personas sin hogar, y poner más vivienda en circulación.