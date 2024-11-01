edición general
Acceder a una vivienda dejará de ser una quimera: Europa lanza un plan para abaratar la vivienda con más fondos y cambios que apuntan a los pisos turísticos

La Comisión Europea presenta su primera hoja de ruta para ampliar la oferta de vivienda y aliviar la presión del alquiler. Habrá más inversión y una propuesta para la corta estancia, pero sin imponer controles de precios. El objetivo es facilitar el acceso a una casa a trabajadores, jóvenes y personas sin hogar, y poner más vivienda en circulación.

#3 Alberto_meneame
Controlando que fondos inversores no puedan comprar viviendas solucionaría seguramente la mitad del problema.
11
Dramaba #6 Dramaba
#3 Y un impuesto progresivo en función del número de viviendas, empezando desde algo "razonable" (¿5 viviendas?)
1
Jaime131 #2 Jaime131
Enésimo plan que seguramente tendrá el mismo resultado que los anteriores.
3
#4 Pitchford
A ver si Europa sí que puede poner límites comunes a las omnipotentes Comunidades Autónomas...
2
oceanon3d #8 oceanon3d *
#4 No deja de asombrarme ver a los peperos de las redes y cuñados de bar hablar pestes del Perro cuando el 90% del peso de la vivienda esta, por ley, en manos de comunidades y ayuntamientos.
0
oceanon3d #7 oceanon3d *
Un empresario conocido que se dedica a reformas para pisos turísticos, y de paso tiene una buena cartera de ellos me comento que esta reconvirtiendo su parque en Tenerife a alquileres convencionales.

Me dijo que la normativa, mas pronto que tarde, va a ser de balance negativo con estos pisos turísticos porque la goma esta muy tensa y a punto de romperse.

Que sea cuanto antes ... yo `puedo decir con orgullo que tengo tres alquilados desde hace mas de un lustro a precios "del pueblo". No se me ha ido la cabeza y cada día necesito menos.
0
#1 flixter
joder... que el 29 no es hasta dentro de 3 días...
0
Dramaba #5 Dramaba
#1 29? :roll:
0

