La Academia de Hollywood no quiere líos y concederá el Oscar de la Paz a “Melania”

La 98ª edición de los Oscars de este año honrará a las mejores películas estrenadas durante 2025, siendo “Melania“, una de las elegidas. A todos puede extrañar que “Melania” una película estrenada en 2026, entre en liza con las exhibidas durante 2025, pero en el país de las oportunidades todo es posible, sobre todo si eres la esposa de su dictador, presidente.

concentrado
Oscar al mejor casting para D. Trump
Supercinexin
Premio Ford Escort a las Artes Escénicas.
Sergio_ftv
El gran problema que tiene este documental es que tiene totalmente desorientado al universo naziMAGA, porque por un lado encumbra a la consorte del amo sumo sacerdote y por otro lado es un documental sobre una mujer, las cuales, según ellos, no pueden salir mucho más allá de la cocina y no pueden dejar de ser un simple florero. Lo dicho, están entre la espada y la pared con sentimientos opuestos muy confrontados
Un_señor_de_Cuenca
#5 Bueno, es que en el caso de Melania, parece que se esfuerza por hacer de florero.
HeilHynkel
#5

Y encima ... ¡una emigrante! xD
pepel
No quiere líos, y si quiere la subvención.
Thornton
#1 En Hollywood no hay subvenciones al cine (como en la mayoróia de países europeos).

Lo que quieren es que no manden al ICE a la gala de los Oscars :-D
angelitoMagno
#4 ¿Qué en EEUU no hay ayudas al cine? ¿Te has fijado en cuantas pelis incluyen el logo del estado de Georgia en los créditos? Busca el motivo.
HeilHynkel
#4

Nooo, que va .... cuando salen pelis como Top Gun con una flota de portaaviones y demás los productores pagan hasta la última gota de gasolina xD xD
pepel
#4 Y 75.000.000 que se dice ha costado hacerla. Si Trump gasta un dinero es para cobrárselo a otro.
