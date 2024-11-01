La Academia de Hollywood no quiere líos y concederá el Oscar de la Paz a “Melania”

La 98ª edición de los Oscars de este año honrará a las mejores películas estrenadas durante 2025, siendo “Melania“, una de las elegidas. A todos puede extrañar que “Melania” una película estrenada en 2026, entre en liza con las exhibidas durante 2025, pero en el país de las oportunidades todo es posible, sobre todo si eres la esposa de su dictador , presidente.