Se acaba de abrir un agujero monstruoso en la Antártida, tan grande como Suiza [ITA]

En la Antártida se ha producido un fenómeno que ha atraído la atención de científicos de todo el mundo. Ha aparecido un verdadero “agujero” en el hielo marino, que permaneció abierto durante varias semanas sobre la región de Maud Rise, en el Océano Antártico. Se trata de una zona en la que a menudo ocurren estos fenómenos de *polinia*, es decir, áreas en el hielo marino donde la capa de hielo se ha roto o derretido, dejando al descubierto el océano subyacente.