La absurdez del "debate" nuclear

Lo que realmente se debe racionalizar y explicar es si hace falta mantener la absurdidad técnica, económica y estratégica que son las centrales nucleares, en España. Sospecho que la mitad de los defensores de las nucleares son simplemente gente del lobby industrial nuclear vendiendo su producto y la otra mitad directamente loritos de repetición que se limitan a recacarear lo que oyen sin darle demasiado al cerebelo, por los motivos que sean (soy enginiero y en la Facultá me dijeron que la nuclear es la polla de eficiente, odio a los progres y llevarles la contraria como sea... cualquier cosa).

La nuclear es absurda desde el punto de vista financiero, un sinsentido de chorreo de dinero salvaje para, simplemente, calentar agua y mover una turbina. Totalmente absurdo desde el punto de vista de la búsqueda de beneficios monetarios: una central nuclear no es rentable, jamás, por eso necesitan de Estados fuertes detrás metiendo millones a cascoporro en todos los países y por eso precisamente en Occidente la nuclear está de capa caída: no por "los ecologistas" sino porque ni Cristo en la banca ni en el sector privado se quiere meter a financiar mierdas que tienen un retorno de la inversión nulo o a décadas vista. Esta realidad es la que ningún pro-nuclear os contará, porque todos ellos hacen lobby para presionar al Estado a que les pague la fiesta, evidentemente.

La nuclear es, además, guarra como ella sola. Los residuos, que recordemos llevan desde los putos años '60 diciendo que ya tienen ese tema resulto, son de lo peorcito que hay, totalmente intratables a fecha de Marzo de 2026. Tienes que seguir gastando miles de millones en instalaciones de confinamiento por cientos de años es.wikipedia.org/wiki/Depósito_de_combustible_nuclear_gastado_Onkalo Ridículo. Por mil motivos diferentes, además, operar una central nuclear es complejísimo y de altísimo riesgo. ¿Compensan estos riesgos, para algo tan sencillo como hacer electricidad en 2026? Los pro-nucleares evidentemente te dirán que sí. La gente racional y que usa la cabeza, te dirá que NO.

China que hagan lo que quieran pero, ¿España? España básicamente suple toda su necesidad energética de sobra sin la nuclear. No tenemos necesidad de desplegar nuevas centrales, ni de gastar miles de millones en mantener las reliquias existentes. Cuando una se haga vieja, te la quitas de encima y con ella te quitas de encima también todos los riesgos y los gastos asociados. El país no notará una mierda, porque la electricidad que se necesite la generas de otra manera.

Por último, mucho quejarse de que las ciclo combinado contaminan mucho, pero lo que contamina una de esas centrales es nada y menos cuando lo comparas con la catástrofe ambiental que Israel ha provocado en Gaza y LÍbano. ¿Cuántas toneladas de CO2 han liberado esos bastardos a la atmósfera en 3 años? ¿Como diez Españas propulsadas por centrales de carbón, más o menos? ¿Y en Irán, bombardeando campos de gas y depósitos gigantes de petróleo? Ridículo poner como ejemplo que necesitamos las nucleares "para reducir la contaminación" mientras los mismos que te venden la nuclear como solución luego te chillan al día siguiente defendiendo a esos países imperialistas o te dicen que el Turismo, otra industria de barcos quemando fuel, es supernecesaria y superguay.

La nuclear es ridícula, no debería haber debate ninguno porque es absurdo debatir esa chorrada.