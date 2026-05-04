Una abrumadora mayoría de votantes del PP abraza la 'prioridad nacional' basada en el arraigo

En el grupo de los que defienden esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», figura un 22,3% de votantes socialistas, es decir, casi uno de cada cuatro, en tanto que un 21% lo apoya «poco» y un 42,6%, «nada». Entre los electores de Sumar sólo un 15,2% lo respalda con claridad, un 19,6% «poco» y un 57,6%, «nada».
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¿Qué más da que se den por arraigo, raza, religión, procedencia o cualquier otro motivo de mierda si las ayudas al comedor de los niños son tan pocas que ni siquiera llegan a aquellas familias numerosas con un solo salario en casa?
Yo creo que lo importante es que haya más escudo social, que se gaste mejor el dinero público.
"Casi la mitad de los españoles, un 46%, está de acuerdo con el principio de «prioridad nacional»"
Fijaos como cambia la cosa "La mayoría de la ciudadanía, un 54%, esta en contra con el principio de «prioridad nacional»"
Y así es como se intenta… » ver todo el comentario
Y cuántos de ellos les trabajan en condiciones ilegales.
Igual están soliviantados porque eso es lo que quieren.