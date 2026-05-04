Una abrumadora mayoría de votantes del PP abraza la 'prioridad nacional' basada en el arraigo

En el grupo de los que defienden esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», figura un 22,3% de votantes socialistas, es decir, casi uno de cada cuatro, en tanto que un 21% lo apoya «poco» y un 42,6%, «nada». Entre los electores de Sumar sólo un 15,2% lo respalda con claridad, un 19,6% «poco» y un 57,6%, «nada».