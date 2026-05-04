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Una abrumadora mayoría de votantes del PP abraza la 'prioridad nacional' basada en el arraigo

En el grupo de los que defienden esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», figura un 22,3% de votantes socialistas, es decir, casi uno de cada cuatro, en tanto que un 21% lo apoya «poco» y un 42,6%, «nada». Entre los electores de Sumar sólo un 15,2% lo respalda con claridad, un 19,6% «poco» y un 57,6%, «nada».

| etiquetas: prioridad nacional , pp , mayoría
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
xabih #2 xabih
Una abrumadora mayoria de votantes del PP son racistas.
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Quel #5 Quel
#2 Yo no soy racista. Odio a todas las razas por igual.
:troll:
2 K -1
#10 Tensk
#2 En todo caso sería xenófobos, no racistas.
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Supercinexin #4 Supercinexin
En el grupo de los que defienden esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», sólo figura un 22,3% de votantes socialistas, es decir, ni siquiera uno de cada cuatro.
0 K 20
Gry #8 Gry
Si aplican eso del arraigo en Madrid también reducirían el número de españoles de provincias que va a trabajar o estudiar allí disminuyendo la presión sobre la vivienda.
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#3 LaMinaEnMiPuerta
Los nacido de padre y madre extranjeros que tengan el capital suficiente.
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ipanies #7 ipanies
Cualquier persona que vota a la organización delictiva abrazará lo que le diga el Inmundo. Por cierto, sois unos inútiles traidores a España y los españoles, que os quede claro ;)
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#6 Onaj
Lo que más me sorprende es que ninguno de ellos diga que el problema no es a quién se les de, sino que no haya para todos.

¿Qué más da que se den por arraigo, raza, religión, procedencia o cualquier otro motivo de mierda si las ayudas al comedor de los niños son tan pocas que ni siquiera llegan a aquellas familias numerosas con un solo salario en casa?

Yo creo que lo importante es que haya más escudo social, que se gaste mejor el dinero público.
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#9 detectordefalacias
Una abrumadora mayoría de los votantes de PP y VOX reconocen saber Poco o nada de los pactos (captura adjunta), pero eso no les impide estar a favor de una medida cuyo encaje varía conforme haces preguntas sobre ella.

"Casi la mitad de los españoles, un 46%, está de acuerdo con el principio de «prioridad nacional»"
Fijaos como cambia la cosa "La mayoría de la ciudadanía, un 54%, esta en contra con el principio de «prioridad nacional»"

Y así es como se intenta…  media   » ver todo el comentario
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#11 Cincocuatrotres
Salvo en España, reserva espiritual otra vez, en todos los paises hay prioridad nacional.
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#1 Emotivo *
Habría que saber que porcentaje de trabajadores extranjeros trabajan para votantes del PP.
Y cuántos de ellos les trabajan en condiciones ilegales.
Igual están soliviantados porque eso es lo que quieren.
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menéame