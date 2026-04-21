edición general
4 meneos
165 clics
Abren una puerta que estaba cerrada desde hace 40.000 años

Abren una puerta que estaba cerrada desde hace 40.000 años  

Se trata de un hallazgo completado en la parte trasera de la cueva Vanguard, en el complejo Gorham (Gibraltar) y que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es un lugar que acaba de ser descubierto y que, al parecer, llevaba sellado por arena los últimos 40.000 años.

| etiquetas: puerta , abierta
4 0 0 K 63 cultura
8 comentarios
4 0 0 K 63 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia *
—¡POLICÍA, ABRA LA PUERTA!
—Me acabo de sentar.


Me encanta cuando los de Gibraltar dicen "NOZOTRO LO INGLECE"
1 K 31
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1
- Policía, abra la puerta!
- Qué es lo que quieren!
- Sólo queremos hablar...
- Pues hablen entre ustedes...
1 K 31
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Mañana mismo ya están dándoles la brasa los de Securitas Direct.
0 K 13
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
¿Había un cartel de "recién fregado, no pasar?
Cualquiera se atreve a abrirla...
0 K 12
ombresaco #2 ombresaco
La puerta es el hueco en la pared, o la parte movil que currently el huevo?{grin}
0 K 11
Cuñado #4 Cuñado
#2 currently el huevo

Before the gallina.
1 K 19
#8 srskiner
que puede salir mal...
0 K 10
elmileniarismovaallegar #6 elmileniarismovaallegar
¿Está cerca de la focona?...
0 K 7

menéame