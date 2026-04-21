Abren una puerta que estaba cerrada desde hace 40.000 años  

Se trata de un hallazgo completado en la parte trasera de la cueva Vanguard, en el complejo Gorham (Gibraltar) y que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es un lugar que acaba de ser descubierto y que, al parecer, llevaba sellado por arena los últimos 40.000 años.
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—Me acabo de sentar.
Me encanta cuando los de Gibraltar dicen "NOZOTRO LO INGLECE"
- Policía, abra la puerta!
- Qué es lo que quieren!
- Sólo queremos hablar...
- Pues hablen entre ustedes...
Cualquiera se atreve a abrirla...
Before the gallina.