Abrazar vacas no es ninguna tontería para los que amamos a los animales [ENG]  

En esta granja de Missouri se rehabilitan animales que han sufrido abusos o momentos difíciles. Y también ofrece terapia asistida con vacas para que las personas puedan abrazarlas y ayudarlas a superar sus traumas. Las vacas seleccionadas son "las seis de St Louis" que consiguieron escapar de un matadero en 2017.

etiquetas: vacas , abrazos , cuidar , granja , amor , animales
1 0 0 K 20 OYOYOY
#1 BoosterFelix
Hay dos animalismos, el inteligente y el subnormal.

El animalista inteligente quiere estar lo mas lejos posible de los animales, por el bien de los animales.

El animalista subnormal quiere estar lo mas cerca posible de los animales, por el bien de los animales.
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Un poco maniqueo tu punto de vista.
#3 Supercinexin
¿Por qué vacas, y no osos polares, tigres, o serpientes de cascabel?
