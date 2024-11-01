edición general
Abogados Cristianos fuerza una declaración judicial de Ane Lindane por escarnio religioso

El debate jurídico se centra en la competencia y en el encaje penal de los hechos. Antes de declarar, Lindane subrayó el contexto material y jurídico de la actuación, recordando que en el Estado francés las iglesias son de titularidad pública y que “actuar en una iglesia es lo mismo que hacerlo en un salón de actos del Ayuntamiento”, al no tratarse de un espacio sacralizado en términos legales.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Y esta es la diferencia entre un estado laico de verdad, como Francia, y un estado laico de la señorita Pepis, como España.
frg #3 frg
¿Cómo se admite a trámite semejante mierda? Alguien está prevaricando.
ehizabai #2 ehizabai
¿Y cómo es que una persona debe declarar ante un juez español por hechos sucedidos en Francia?
XtrMnIO #4 XtrMnIO
El problema no es que haya gente gilipollas, sino que haya juecezuelos que tiren el dinero público que les pagamos haciendo caso a esos gilipollas.
Cehona #5 Cehona
#4 Veremos a que curso acude.
Romfitay #6 Romfitay
¿Cómo era aquello?

Apolonia Castellanos, me la agarras con la...
