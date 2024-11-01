Abogados Cristianos fuerza una declaración judicial de Ane Lindane por escarnio religioso

El debate jurídico se centra en la competencia y en el encaje penal de los hechos. Antes de declarar, Lindane subrayó el contexto material y jurídico de la actuación, recordando que en el Estado francés las iglesias son de titularidad pública y que “actuar en una iglesia es lo mismo que hacerlo en un salón de actos del Ayuntamiento”, al no tratarse de un espacio sacralizado en términos legales.