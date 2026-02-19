edición general
Abogados Cristianos denuncia ante el Supremo el catálogo para la eliminación de símbolos franquistas

La Fundación de Abogados Cristianos ha interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1040/2025, aprobado el pasado 18 de noviembre de 2025, por el que se establece el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas contrarios a la memoria democrática de cara a su supresión.

themarquesito
Otra porquería directa al archivo con imposición de costas
ahotsa
¡Menuda gentuza! Abogados Franquistas.
manbobi
#1 Abogados Cristofascistas
#13 concentrado
#2 Nombre muy apropiado. Tratan de ganar tiempo, si PP+VOX ganan las próximas elecciones se parará la eliminación, así que tratan de "salvar" todas las que puedan con recursos. Con el cambio de gobierno vendrán las querellas para reponer lo eliminado.
sotillo
#2 Que lastima no tener una asociación que nos defienda ya que con la fiscalía y los jueces no se puede contar, si abren una cuenta seguro que les echamos algo más que una mano
Dakaira
#15 a su hijo le falta un hervor...
Dakaira
#8 no especificaste dictadura...

Adoran a un señor con camisón que te manda al infierno si no haces lo que a él le salga del cimbrel (y de forma contradictoria además)

No matarás!
Pero vamos a gestionar guerras santas en mi nombre. Matad a todos los paganos!
asola33
¿Se puede saber quien financia a esos fachas?
Spirito
#9 Los subvencionamos los ciudadanos con los miles de millones de euros de los Presupuestos Generales que cada año destina el Estado a la Iglesia Católica, entre otros.
Kleshk
Muy cristianos no serán si les gusta las dictaduras...
Dakaira
#6 tu te leíste lo que dicen que hace su Dios?

Muy normal no es...
Kleshk
#7 No me suena leer en la Biblia ponga que le gusta el franquismo...
sotillo
#7 Hombre pues su hijo los sacaría a palos del templo y les pasaría los cojones por el ojo de una aguja
Spirito
Supongo que los obispos "demócratas" se enfadarán mucho por esa denuncia, ¿No? :popcorn:
Andreham
Así lo ha dado a conocer este jueves la organización, que sostiene que el Gobierno español ha impulsado esta norma "mediante un procedimiento viciado, a través de una consulta pública realizada en periodo inhábil, en pleno mes de agosto (entre los días 5 y el 19), lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva".

Como los símbolos franquistas, que se pusieron ahí tras una alargada discusión entre la población de unos tres años.

Fijate que salió tan bien la consulta…   » ver todo el comentario
#12 sliana
Las cosas que importan
Alegremensajero
Al obispo de Cádiz no lo denuncian...
