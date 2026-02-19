Abogados Cristianos denuncia ante el Supremo el catálogo para la eliminación de símbolos franquistas

La Fundación de Abogados Cristianos ha interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1040/2025, aprobado el pasado 18 de noviembre de 2025, por el que se establece el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas contrarios a la memoria democrática de cara a su supresión.
Adoran a un señor con camisón que te manda al infierno si no haces lo que a él le salga del cimbrel (y de forma contradictoria además)
No matarás!
Pero vamos a gestionar guerras santas en mi nombre. Matad a todos los paganos!
Muy normal no es...
Como los símbolos franquistas, que se pusieron ahí tras una alargada discusión entre la población de unos tres años.
Fijate que salió tan bien la consulta… » ver todo el comentario