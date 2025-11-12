La abeja Lucifer y otros insectos que parecen el demonio  

La naturaleza nos sorprende en ocasiones con animales que parecen el demonio. En este caso se ha descubierto una nueva especie de abeja en Australia a la que han llamado, precisamente, Megachile Lucifer por sus característicos cuernos. Esta especie podría ser interesante para la conservación de dos plantas: Marianthus Aquilonaris y Eucalyptus Livida, la primera en peligro crítico de extinción y que, por lo tanto, habría que seguir investigando en profundidad. Ya sabemos desde la escuela lo importante que es la relación entre abejas y plantas. S