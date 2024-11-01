edición general
1 meneos
9 clics

Abascal planta a los obispos, la Casa Real y el Gobierno en el funeral por las víctimas de Adamuz

La Conferencia Episcopal defendió la regularización de 500.000 migrantes mientras Vox sigue hablando de invasión

| etiquetas: abascal , adamuz , regularización , vox , casa real , gobierno , funeral
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 Pivorexico
Pensaba que VOX estaba en contra de los inmigrantes ilegales/ irregulares , de los legales también ? :troll:
0 K 12

menéame