Abascal comparte un vídeo paseando por "el corazón del Pirineo"... con un alcalde del PAR  

En la primera parte del vídeo tratan de identificar con qué árboles se topan y no les queda claro si son álamos, abedules, hayas, arces... Miran las hojas, el tamaño de los ejemplares y recurren también a alguna aplicación del móvil para tener pistas. (...) Además, la expedición también se detiene al percibir "un olor penetrante y distinto": "Eso es que ha vuelto a pasar un zorro y ha meado", dice el diputado en el Congreso. Lo que más llama la atención, no obstante, es el que el alcalde del PAR acompañe a un supuesto rival político

Pero estoy segurísima que no se han acercado a visitar este punto en concreto...

www.sipca.es/censo/1-ARQ-HUE-003-107-010/Fanlo.html&fosa
Puto heraldo de Aramon blanqueando el fascismo

Y nunca mejor dicho
Se está acomodando el Abascal. En otros tiempos en lugar de mangas de camisa hubiera ido en camiseta y pantalón corto.
