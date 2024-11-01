edición general
Ábalos, tras ser citado de nuevo a declarar: "Koldo traía mucha chistorra de Navarra y también se la pedía a amigos"

El exministro de Transportes ha asegurado que no dejará su acta como diputado, pese a estar muy 'presionado'.

15 comentarios
frg #1 frg *
¿Chistorra? xD

He oído pedir droga diciendo pollos, botellas de vino, camisetas (también medias camisetas), pegatinas, chismes, mandanga, perico, bizcochos, ... pero chistorra, es la primera vez. Hay gente para todo, aunque creo que sería mejor pedir "choricillos". "Pepe quiere tres choricillos, yo dos y medio y Paco cinco". xD

Por cierto, se escribe txistorra, y la buena es de Arbizu y no de Estella, por mucho que lo digan los GAR.
skaworld #3 skaworld
#1 Positivo por camiseta verde maruja camiseta marron hash.
#4 PerritaPiloto
#1 La chistorra son billetes de 500€, aunque entiendo que para esta gente el dinero es como una droga.
frg #11 frg
#4 Creí que los billetes de 500€ se llamaban de forma homologada misales o estampitas, y se guardaban en bolsas de basura en lugar de sobres, porque Marta Ferrusola creó escuela hace ya años.
#15 PerritaPiloto
#11 Y Koldo García es navarro y en Navarra también son bastante capillitas, pero es.mas de comida abundante que se misa diaria, por lo visto.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#1 en castellano, chistorra.
dle.rae.es/chistorra
frg #13 frg
#10 Eso no es txistorra ni es ná :-D
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Todo esto está muy bien, pero ¿se sabe ya quienes eran los cargos de Acciona que habrían realizado los sobornos?
rendri #12 rendri
Los txorizos son los nuevos chorizos?
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
También hubo mucho reparto de salchicha en los paradores
#2 Leon_Bocanegra
Relacionada

www.meneame.net/story/koldo-asegura-chistorras-eran-reales-afirma-guar


Que es esto de la chistorra tiene ahora montada la derechusma con la chistorra?
#8 Leon_Bocanegra
#2 mierda no me deja editar :


Que es esto de la chistorra?
Quetiene ahora montada la derechusma con la chistorra?
JovenCarcamal #9 JovenCarcamal
Yo soy Ábalos y monto una rueda de prensa con barbacoa en un puticlub.
frg #14 frg
#9 ¡Paso de la rueda de prensa!, ¡y de la barbacoa! xD  media
Kmisetas #5 Kmisetas
Claro, la famosa trama del embutido solidario. Koldo movía millones, pero lo importante, según Ábalos, es que la chistorra era de proximidad. Ya sabes, producto local, corrupción sostenible y con denominación de origen PSOE.
