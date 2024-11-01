edición general
Koldo asegura que las "chistorras" eran reales y afirma que los guardias civiles se las pedían: "Tráeme cinco por favor"

El exasesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos e investigado en la causa del Tribunal Supremo (TS) junto con él, Koldo García, ha rechazado que haya financiación ilegal en el PSOE, que los sobres de dinero que recibía era la devolución de los gastos en los que habían incurrido y ha precisado que las "chistorras" eran de verdad, que hasta los guardias civiles se las pedían: "Tráeme cinco chistorras por favor".

Me voy a remitir a mi comentario anterior por aquello de no repetirme.
